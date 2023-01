Giovanni Ciacci: “Al GF Vip mi hanno chiesto di fingere una storia”/ “Ma non sono…”

Giovanni Ciacci dopo il Grande Fratello Vip 2022

L’avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2022 di Giovanni Ciacci si è ormai conclusa da diversi mesi. Lo scorso ottobre è finito al televoto per il caso Marco Bellavia e il pubblico ha deciso di mettere fine alla sua permanenza nella casa di Cinecittà. Un’esperienza che ha lasciato l’amaro in bocca a Ciacci che, oggi, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo Tv ha parlato del periodo complicato che sta affrontando. Ciacci, infatti, racconta di non stare bene e di essere alle prese anche con attacchi di panico.

“Ho avuto brutti pensieri. Le analisi sono sballate, sto male, non dormo, ho attacchi di panico, vado dallo psichiatra. La mia situazione è molto delicata. Perché devo pagare un prezzo così alto? Non ho fatto male a nessuno”, le parole di Ciacci che sta facendo i conti anche con gli haters sui social. “Le cattiverie peggiori ricevute sui social mesi fa? Questo polverone è stato pilotato da account comprati sui social network. Ma scoprirò chi si nasconde dietro”, ha aggiunto.

Nel corso dell’intervista a Nuovo Tv, Ciacci si è lasciato andare anche ad una rivelazione clamorosa. Qualche concorrente del Grande Fratello Vip, infatti, gli avrebbe addirittura chiesto di fingere una storia. “Due concorrenti mi hanno addirittura chiesto di fingere un flirt per avere visibilità, ma io non sono uno da storie finte”, le parole di Ciacci.

Infine, sulla sua sieropositività e sulla reazione che gli attuali vipponi hanno avuto nei confronti della sua presenza in casa, l’esperto di costume, ha detto: “A parte Carolina Marconi, Patrizia Rossetti e Luca Salatino, gli altri mi consideravano un privilegiato. Come se essere sieropositivo fosse un vantaggio!”.

