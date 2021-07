Raimondo Todaro: “Milly Carlucci? Triste leggere il suo post”/ “Ho il Covid ecco perché non l’ho incontrata”

Raimondo Todaro replica a Milly Carlucci rivelando il motivo per cui ha preferito non aspettare per annunciare la sua decisione di lasciare Ballando con le stelle. Dopo le parole del ballerino che, con un post su Instagram, ha annunciato ai fans la decisione di dire addio alla trasmissione di Raiuno dopo quindici anni, sono arrivate le parole di Milly Carlucci che ha spiegato di essere rimasta un po’ delusa dal post di Raimondo con cui avrebbe preferito parlare di persona. La risposta di Todaro alla Carlucci non si è fatta attendere e anche stavolta è arrivata attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

“Leggo con molta tristezza il post di Milly. Di voci nel nostro ambiente ne circolano e anche tante, a volte sono vere a volte no, e qualora vi fossero delle trattative in corso non vedo che male ci possa essere, anzi mi auguro che arrivino presto nuove opportunità“

scrive Todaro facendo riferimento alla trattiva con un’altra produzione di cui ha parlato la Carlucci e che, secondo indiscrezioni di TvBlog, dovrebbe essere quella con Amici di Maria De Filippi.

Raimondo Todaro: “Avrei incontrato con molto piacere Milly Carlucci ma…”

Nel post con cui ha replicato a Milly Carlucci, Raimondo Todaro spiega di non averla incontrata perchè è in quarantena essendo risultato positivo al covid. “Avrei incontrato con immenso piacere Milly per comunicargli la mia decisione a voce (cosa che tra l’altro ci siamo ripromessi di fare appena io sarò guarito), ma 5 giorni fa sono risultato positivo al Covid e quindi sono in isolamento a casa, ma forse questo le voci che circolano non l’hanno riportato“, scrive non nascondendo un pizzico di amarezza. Poi spiega di aver preferito annunciare immediatamente la sua decisione per dare al programma il tempo di scegliere un altro maestro al suo posto. “Ho preferito avvisarla subito della mia decisione poiché spero di negativizzarmi in fretta, ma qualora così non fosse, le avrei comunicato troppo tardi rispetto all’inizio del programma la mia decisione e ciò avrebbe causato, forse, un disagio”, nelle prossime ore arriverà un’altra replica della Carlucci?

