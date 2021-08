Amici 21, Arisa fuori/ Anticipazioni: Lorella Cuccarini al suo posto, arriva Todaro

Maria De Filippi cambia il corpo docente della nuova edizione di Amici che, secondo le ultime indiscrezioni ripartire già a settembre. Nelle scorse settimane sembrava certa la riconferma di Arisa tra gli insegnanti di canto. L’artista ha più volte espresso la propria gratitudine nei confronti di Maria De Filippi per l’occasione che le aveva offerto e sembrava pronta a guidare gli allievi di canto anche nella nuova edizione. A quanto pare, però, non sarà così. Secondo quanto fa sapere Giuseppe Candela per Dagospia, infatti, la trattativa tra Amici e Arisa non sarebbe andata a buon fine. “Candela Flash! – “Amici, si cambia. La strampalata Arisa non sarà presente nella nuova edizione. Un lungo tira e molla ha fatto arenare una complicata trattativa”, si legge su Dagospia. Il suo posto sarà occupato da Lorella Cuccarini che avrebbe accettato di abbandonare la cattedra di danza per sedersi dietro a quella di canto.

Inga Lindstrom: Incanto d'amore/ Su Canale 5 il film con Ellenie Salvo González

Amici 21: Arisa abbandona, arriva Raimondo Todaro

Con Lorella Cuccarini promossa al ruolo di insegnante di canto, la cattedra di danza lasciata vuota dalla showgirl sarà occupata da Raimondo Todaro. Dagospia considera ormai certa la presenza dell’ex maestro di Ballando con le stelle nella scuola di Amici di Maria De Filippi proprio come insegnante. “Chi prenderà il suo posto? Lorella Cuccarini ha accettato la sfida spostandosi sul canto. Al suo fianco la new entry Raimondo Todaro, l’ex Ballando con le stelle da tempo si proponeva alla concorrenza”, conclude Dagospia. Confermatissimi, invece, sarebbero Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano e Veronica Peparini ormai volto storici del talent show di canale 5.

Livio Cori, fidanzato Anna Tatangelo?/ Baci e coccole in spiaggia: lei...

AMICI, SI CAMBIA. ARISA NON CI SARÀ: UN LUNGO TIRA E MOLLA HA FATTO ARENARE UNA COMPLICATA TRATTATIVA. CHI PRENDERÀ IL SUO POSTO? LORELLA CUCCARINI HA ACCETTATO LA SFIDA SPOSTANDOSI SUL CANTO – AL SUO FIANCO LA NEW ENRTY RAIMONDO TODARO, DA TEMPO…https://t.co/llrMWOWFY3 — Giuseppe Candela (@GiusCandela) August 3, 2021

LEGGI ANCHE:

FABRIZIO CORONA/ Processo per frasi su Selvaggia Lucarelli: la mamma, "no alla pace"

© RIPRODUZIONE RISERVATA