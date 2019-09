Giovanni Conversano vs l’ex Serena Enardu/ Nuovo scontro in arrivo? (Temptation Island Vip)

Giovanni Conversano vs Serena Enardu: la polemica non si placa?

Giovanni Conversano ha messo la parola fine all’invettiva contro Serena Enardu, ma non è detto che il polverone sia davvero terminato. L’attacco avvenuto sui social subito dopo la puntata di debutto di Temptation Island Vip, con tanto di interventi e difese da parte della famiglia della Enardu, potrebbe comunque continuare nei prossimi giorni. Il motivo è facilmente intuibile: fino ad ora Serena non ha potuto replicare come avrebbe voluto a tutte le critiche ricevute, fra haters ed ex che l’accusano ancora di comportamenti scorretti e tradimenti. In base ad una delle sue ultime Storie, sembra che la puntata di oggi del reality potrebbe mostrarci il confronto fra Serena e Pago, motivo per cui entrambi saranno costretti a lasciare la trasmissione. Dato che si parla di registrazioni, la fidanzata del cantante sa quando più o meno verrà mandata in onda la conclusione della sua esperienza nel resort. E questo non potrebbe far altro che aprire di nuovo il contenzioso più recente con Conversano, che nel frattempo vediamo sui social piuttosto impegnato con il suo lavoro. Negli ultimi giorni ha affrontato infatti un incontro con centinaia di imprenditori milionari a Bologna, scrive nei post. Per il resto tutto tace.

Giovanni Conversano, i fan: dov’era finito prima di Temptation Island Vip?

I fan si sono chiesti per mesi dove fosse finito Giovanni Conversano, fra i protagonisti più chiacchierati di Uomini e Donne. Temptation Island Vip gli ha dato la possibilità di dare ancora alle pagine di gossip qualcosa su cui discutere, ritornando a parlare ancora una volta del suo rapporto con Serena Enardu. Anche se Giovanni ha già una relazione più che valida con la compagna Giada, fra le partecipanti all’ultima edizione di Miss Italia, sembra che non sia riuscito ad abbandonare rancori e attriti riferiti al passato. Dopo l’intervento duro dei familiari della sua ex, in prima fila la gemella Elga e il figlio Tommaso, Conversano è ritornato nel suo antico silenzio ed ha preferito non aggiungere altro. Assente nelle Storie e persino sui social in generale. Sintomo che forse in questi giorni stia bollendo qualcosa in pentola e che presto sentiremo di nuovo parlare di lui. La gemella di Serena si è dichiarata pronta a denunciarlo ed è possibile che abbia fatto già partire azioni legali nei suoi confronti, per via di quelle accuse dirette alla sorella, di essere una donna in qualche modo facile e di averlo tradito durante la loro relazione. Non sappiamo ancora però che cosa ne pensi la diretta interessata, che ha preferito per ora tenersi in disparte e forse riflettere sul da farsi.

