Giovanni e Costantino Teodori, figli Gigliola Cinquetti/ “Molto orgogliosa di noi…”

Gigliola Cinquetti, con una carriera straordinaria alle spalle, è una moglie e una mamma felice. Il suo matrimonio con Luciano Teodori dura da più di quarant’anni ed è stato coronato dalla nascita di due figli, Giovanni e Costantino di cui mamma Gigliola è fortemente orgogliosa. Il primogenito Giovanni ha scelto la strada del giornalismo ed è anche un autore tv mentre Costantino, con la passione per l’arte, è un architetto. Nati e cresciuti in una famiglia riservata e poco avvezza alle luci dei riflettori, anche Giovanni e Costantino seguono l’esempio dei genitori anche se, nel 2013, hanno conosciuto la popolarità partecipando a Pechino Express formando la coppia dei “figli di”. Un’esperienza che ha arricchito i figli di Gigliola Cinquetti come hanno in seguito raccontato loro stessi.

GIOVANNI E COSTANTINO TEODORI, IL RAPPORTO CON MAMMA GIGLIOLA CINQUETTI

Legati alla famiglia, Giovanni e Costantino Teodori si sono uniti ancora di puù partecipando a Pechino Express come hanno raccontato all’epoca ai microfoni di Vanity Fair. «Non avevamo mai fatto un viaggio così intenso. Eravamo da soli dall’altra parte del mondo, senza conoscere la lingua. Ci siamo conosciuti meglio, è venuta fuori la vera personalità di ognuno, litigi compresi. È un ricordo che poterò sempre dentro». Un’esperienza che ha reso felice anche mamma Gigliola che non ha mai nascosto di essere profondamente orgogliosa dei suoi ragazzi. “E’ stata felice di rivederci ed era molto orgogliosa già prima che partissimo», hanno dichiarato all’epoca a Vanity Fair. Molto riservata, oggi, sabato 27 marzo, Gigliola Cinquetti è ospite della nuova puntata di Verissimo. Rilascerà nuove dichiarazioni sulla sua famiglia?

