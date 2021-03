Luciano Teodori, marito Gigliola Cinquetti/ “Ci siamo sposati di nascosto perché…”

Chi è il marito di Gigliola Cinquetti? Tutti sanno che si tratta del giornalista Luciano Teodori, l’uomo che l’ha conquistata negli anni ’60 e non l’ha mai più lasciata. Il giornalista Luciano Teodori è conosciuto adesso per essere il marito di Gigliola Cinquetti ma negli anni in cui si sono conosciuti lui era un uomo ben conosciuto e noto agli addetti ai lavori. I due si sono conosciuti sul finire degli anni ’60 dopo il boom di Sanremo per la giovane cantante che adesso vi tornerà sul palco come grande ospite di questa seconda serata. Nonostante il suo momento di popolarità, alla fine la Cinquetti decise di mettere tutto da parte e a soli 29 anni sposò l’attuale marito in gran segreto, come lei stessa ha ammesso, per rispettare la sua voglia di privacy. Alla cerimonia presero parte solo parenti e amici strettissimi della coppia e non ci furono nemmeno foto per non rischiare di far trapelare la notizia.

Luciano Teodori e Gigliola Cinquetti sposi in gran segreto, perché?

Il matrimonio fra Luciano Teodori e Gigliola Cinquetti è rimasto segreto per un po’ e lei stessa, in una intervista concessa al figlio Giovanni, primogenito della coppia, ha spiegato: “Ero talmente abituata alla segretezza, alla riservatezza, che quando mi sono sposata all’inizio non l’ho detto a nessuno. Non ho fatto il ricevimento e neanche le fotografie perché era il modo migliore per preservare quel momento”. Dal loro rapporto sono nati Giovanni e Costantino, i due figli che hanno preso parte ad un’edizione, la seconda, di Pechino Express. Ma cosa sappiamo di Luciano Teodori marito di Gigliola Cinquetti? Classe 1950, il giornalista è nato a Tivoli il 5 settembre ma del suo passato si conosce davvero poco perché estremamente riservato e amante della propria privacy.



