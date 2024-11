Si chiamavano Giovanni e Elsa, i genitori di Mara Venier. La popolare conduttrice televisiva è nata a Venezia dall’amore tra i suoi genitori a cui è sempre stata molto legata. Un’infanzia vissuta per strada, come ha raccontato proprio la conduttrice, che da Venezia si trasferì nelle case popolari dei ferrovieri di Mestre. Il padre Giovanni, infatti, era un fruttivendolo di Rialto, mentre la madre Elsa era una sarta. I genitori sono stati fondamentali nella vita della conduttrice che giovanissima, a soli 17 anni, rimase incinta della prima figlia Elisabetta Ferracini. “Sono sempre stata una bambina e una donna libera, non ascoltavo mai mia mamma” – ha raccontato la Venier che si innamora perdutamente di Francesco Ferracini e resta incinta. “Manco sapevo come si facevano i bambini” – ha confessato la conduttrice che a soli 17 anni sposa il compagno grazie alla firma dei genitori.

Malattia Mara Venier: dal tumore ai problemi all'occhio/ Cos'è successo: "Non vedevo più nulla"

La madre Elsa ha sempre creduto nella figlia e l’ha sempre protetta e sostenuta. Una donna solare e piena d’energia venuta a mancare nel 2015 dopo anni di lotta e sofferenza contro l’Alzheimer.

Mara Venier e l’amore immenso per i genitori Giovanni e Elsa

Per Mara Venier i genitori Giovanni e Elsa sono stati tutto. A distanza di anni dalla loro morte, la conduttrice si emoziona ancora nel parlare di loro. In particolare di mamma Elsa di cui ha detto: “è sempre stata fiera di me e mi ha lasciato libera senza giudicarmi”. La madre, infatti, non le ha mai fatto pesare la scelta di portare avanti la gravidanza a soli 17 anni.

Mara Venier "ho subito una violenza fisica e psicologica"/ La rivelazione choc a Belve

La scoperta dell’Alzheimer è stato un momento di grande dolore per la conduttrice che un giorno recandosi in clinica a farle visita non viene riconosciuta. “In quel momento sono morta anche io” – ha detto la Venier che sulla madre ha aggiunto – “ha dato moltissimo amore anche ai miei figli e la sua malattia ci ha uniti, aiutandoci a superare vecchie ruggini”.