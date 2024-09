La cantante italiana Rita Pavone sarà uno degli ospiti della trasmissione Verissimo che andrà in scena Domenica 29 Settembre. Moglie di Teddy Reno e madre di Alessandro e Giorgio Rita ha avuto una vita piuttosto particolare, soprattutto per il rapporto di amore ma molto combattuto con i propri genitori. Ma andiamo a vedere chi erano i genitori di Rita Pavone.

Rita Pavone e il dramma della morte del fratello minore Cesare/ "E' stato un grandissimo dolore"

Il padre Giovanni è stato una figura molto importante per Rita, nato ad Asti nel 1912 (e morto nel Marzo 1990 a Torino). Giovanni era un operaio della Fiat e sposò Maria, casalinga e madre di Rita e di altri tre figli. Non si conoscono molti dettagli sulla fase iniziale della loro vita, ma sappiamo – grazie ai racconti della figlia – che la coppia ebbe un alloggio Fiat solo nel 1959, piccolo alloggio dove Rita viveva con il resto della famiglia.

Rita Pavone e la storia d'amore col marito Teddy Reno/ La rivelazione: "Mio padre era contrario, ma poi..."

Fin dall’inizio i genitori e in particolare il padre approvavano la passione di Rita per la musica e fu proprio Giovanni a far conoscere a Rita leggende della musica come Judy Garland e Fred Astaire. Ad un certo punto la famiglia era troppo numerosa e vi erano difficoltà per mantenere senza problemi la famiglia, cosi Rita iniziò a lavorare in un laboratorio di camicie e poi man mano si divideva tra lavoro e la passione per la musica. Intanto la famiglia iniziò ad avere problemi e cosi accadde una cosa che divenne storico.

Rita Pavone e i genitori, la storia di un tradimento

La famiglia di Rita Pavone – ospite domenica a Verissimo – è stata abbastanza particolare visto che i genitori negli anni ’60 divorziarono, un avvenimento che fece molto scalpore a quell’epoca. Era il 1968 e Rita già lavorava a Roma come cantante, ma la donna è sempre rimasta molto legata ai propri familiari.

Rita Pavone: “Mio marito Teddy Reno? Avevamo tutti contro”/ “Dopo la malattia pensai al ritiro, Renato Zero…”

Con il padre ebbe forti contrasti per la scelta di sposare Teddy Reno, uomo che proveniva da un precedente matrimonio mentre Rita è stata vicina alla madre fino alla morte con la donna che negli ultimi anni ebbe gravi problemi di salute e che fu colpita dall’Alzheimer. Riguardo questa situazione Rita ha più volte ricordato: “Fu terribile. Io sono stata molto vicina ai miei genitori durante la loro vecchiaia, sono due pilastri della nostra vita e non si può rinunciarvi”.

Una storia particolare perchè i genitori di Rita divorziarono con il padre che tradi’ la madre, un avvenimento che ha segnato la vita di tutta la famiglia di Rita Pavone. Anni dopo Rita ha confessato che immaginava tutto ciò ma che decise di tacere per il bene della propria madre. Una madre che nonostante i vari problemi è sempre stata vicina alla figlia e l’ha sostenuta (sia economicamente che moralmente) per aiutarla nel suo sogno. E alla fine Rita c’è riuscita eccome.