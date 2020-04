Giovanni Gentile marito Teresanna Pugliese/ Le offese di Sossio e l’amicizia di..

Giovanni Gentile, marito di Teresanna Pugliese, è finito, suo malgrado, dell’acceso bisticcio che, nelle scorse ore ha, coinvolto sua moglie e Sossio Aruta nella casa del Grande Fratello Vip 2020. La lite, l’ennesima tra i due gieffini nelle quattro mura di Cinecittà, è arrivata ben presto allo scontro ed è culminata con l’offesa che l’ex tronista ha riservato al calciatore: “Con te ho giocato all’inizio, poi ho visto che sei un cane e che non consideri le persone e non voglio giocare più”. Immediata la reazione dell’ex calciatore, che per tutta risposta ha rispedito l’offesa al marito della sua interlocutrice: “Modera i termini perché cane sarà quello che sta con te! […] cane chiami qualcun altro!”. Pochi minuti dopo, probabilmente nel tentativo di fare ammenda, Sossio Aruta ha precisato di aver chiamato in causa il marito di Teresanna, per evitare di offendere una donna. Come reagirà Giovanni Gentile di fronte a questo attacco?

L’AMICIZIA TRA PATRICK E TERESANNA

Non sappiamo ancora se Giovanni Gentile questa sera interverrà in collegamento video per parlare di quanto accaduto e difendersi dalle parole che Sossio Aruta gli ha rivolto in un momento di rabbia. Molti utenti, però, sono curiosi di sapere quale sia il suo giudizio in merito alla neonata amicizia tra sua moglie, Teresanna Pugliese, e Patrick, una sinergia sbocciata dapprima per una semplice omonimia e che, negli ultimi giorni, è sembra essersi rafforzata. A notare la sintonia fra i due concorrenti del Grande Fratello vip 2020, soprattutto il popolo social, che ormai da giorni non fa che “shippare” questa coppia così insolita. “Patrick e Teresanna aggiunti alla lista delle ship “NON SUCCEDE… MA SE SUCCEDE” A D O R O”, scrive una telespettatrice su Twitter. “Niente niente… che tra Patrick e Teresanna gatta ci cova?! #gfvip”, aggiunge un’altra. E poi ancora: “Comunque qui lo dico e non lo nego che secondo me a Patrick piace molto Teresanna #GFvip”.

GIOVANNI GENTILE, MARITO DI TERESANNA: OGGI UN COLLEGAMENTO VIDEO?

Sarà Giovanni Gentile, marito di Teresanna Pugliese, a dire la sua sulla speciale amicizia che sembra legare la sua amata a Patrick? Secondo molti telespettatori, non c’è motivo di allarmarsi, dal momento che a unire i due concorrenti del Grande Fratello Vip 2020, al momento, ci sarebbe soltanto una bellissima sinergia tra coinquilini. Alcuni, però, ipotizzano che la gieffina si sia avvicinata a Patrick poiché vede in lui un personaggio molto forte, che potrebbe, di conseguenza, trascinarla fino in finale. Sono in molti, però, a scartare questa ipotesi; ecco cosa scrive un’attenta telespettatrice sul rapporto che attualmente lega i due inquilini: “Teresanna si e legata a Patrick perché sue stesse parole “è la pillola del buonumore della casa” e le ricorda un suo caro amico che ho visto spesso nelle sue storie, non per convenienza anche perché ha personalità da vendere, non gli serve nessuno per andare avanti #gfvip”.



