Giovanni Padovani ex Alessandra Matteuzzi ricorre al Riesame/ “Ecco come l’ho uccisa”

Giovanni Padovani ha fatto ricorso al tribunale del Riesame di Bologna contro la misura cautelare del carcere. Lo ha riportato Fanpage, spiegando che l’udienza è fissata per mercoledì prossimo, 14 settembre. L’ex fidanzato di Alessandra Matteuzzi è stato arrestato la sera stessa del femminicidio, il 23 agosto scorso, per aver brutalmente ucciso l’ex fidanzata a martellate, calci e pugni sotto la casa della donna a Bologna. La stessa lo aveva già denunciato per stalking, ma nei confronti dell’uomo non erano ancora scattate restrizioni.

Domenica in anticipazioni 11 settembre 2022/ Ospiti: Loretta Goggi, Stefania Matteuzzi, Mara Maionchi

Per la difesa bisognerebbe sostituire la misura cautelare con quella più lieve degli arresti domiciliari nella casa della madre a Senigallia, con l’ausilio del braccialetto elettronico, richiesta che era stata respinta. Per il gip non è possibile accogliere tale richiesta per «l’eccezionale pericolosità e assoluta incontrollabilità o prevedibilità delle azioni» di Giovanni Padovani, oltre che per tutelare i parenti della vittima Alessandra Matteuzzi, «esposti al rischio di ritorsioni o gesti connotati da pari carica aggressiva».

Marcello Molfino e Delfina Delettrez/ Chi è l'ex marito e l'ex moglie di Francesca Barra e Claudio Santamaria

GIOVANNI PADOVANI: “MI SONO SENTITO MANIPOLATO DA ALESSANDRA MATTEUZZI”

Il 27enne, calciatore dilettante, è accusato di omicidio aggravato e stalking, ma non è stata chiesa l’aggravante della premeditazione. Giovanni Padovani ha spiegato di aver portato con sé in auto il martello, ma per «legittima difesa», visto che in passato la sorella di Alessandra e il compagno lo avrebbero minacciato, quest’ultimo pare brandendo «un crick». Non è detto, comunque, che l’aggravante venga richiesta e riconosciuta successivamente, durante l’iter processuale. Lui comunque si autoassolve: «Mi sono sentito nuovamente usato e manipolato da Alessandra». Ai poliziotti ha raccontato di aver scoperto presunti tradimenti della fidanzata e del suo imminente trasferimento in Sicilia, dove avrebbe giocato per la Sancataldese. I due non si sentivano dal 4 agosto, dopo la rottura del 23 luglio scorso. Ma voleva spiegazioni da Alessandra Matteuzzi riguardo il fatto che aveva aggiunto sui social suoi ex compagni di squadra e amici. Quindi, ha dichiarato di aver chiesto un permesso all’allenatore e di aver fatto tappa a Senigallia prima di arrivare a Bologna. Sostiene di aver parlato con Alessandra e che si sono chiariti, tanto che avrebbero concordato di sentirsi tutti i giorni e vedersi ogni due settimane.

Loretta Goggi/ "Voglio vivere la mia età e concentrarmi sui miei interessi di oggi"

GIOVANNI PADOVANI: “MI È PRESO UN RAPTUS DI RABBIA”

I due avrebbero anche trascorso il resto della giornata insieme, ad esempio Alessandra Matteuzzi e Giovanni Padovani sono andati a trovare la mamma di lei in casa di riposo. Poi ci sarebbe stato un rapporto sessuale. «Ci siamo appartati in un posto isolato per strada e abbiamo fatto sesso». Circostanza che, secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, la vittima avrebbe confidato alla sorella, dicendosi pentita. Inoltre, le avrebbe chiesto se lo aveva denunciato, tanto che secondo la sorella ha dovuto prestare giuramento sulla tomba del padre. I due comunque si sono lasciati la sera, infatti lui è tornato a Senigallia. Ma quando l’ha chiamata, non ha ottenuto risposta. Quel silenzio era per lui inaccettabile. «Eravamo stati bene, mi sono sentito manipolato», ha detto ai poliziotti. Quindi, la mattina dopo ha preparato lo zaino col martello, ma per difesa, ha precisato lui. Eppure ha lasciato quel martello alle 16 vicino a un cespuglio nel cortile di casa di Alessandra Matteuzzi, è salito sul tetto e l’ha aspettata. Quando l’ha vista è sceso. «Le sono andato incontro, mi sono messo un dito sulla bocca facendole cenno di non parlare. Ma lei urlava e diceva che avevano già chiamato la polizia». A quel punto la situazione è precipitata. «Mi è preso un raptus di rabbia. L’ho colpita in testa, una volta, ma il martello si è subito rotto. Ho afferrato la panchina e l’ho colpita con quella».











© RIPRODUZIONE RISERVATA