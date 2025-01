Giovanni Pernice, chi è il fidanzato di Bianca Guaccero: ballerino di successo nato a Palermo

Giovanni Pernice, ballerino e fidanzato di Bianca Guaccero, che ha conosciuto l’attrice e conduttrice nel corso del programma Ballando con le Stelle, arrivando a vincere il talent di Milly Carlucci, è nato a Palermo nel 1990. Il loro amore è scoppiato come una passione impossibile da fermare nel corso delle settimane e ha fatto appassionare migliaia e migliaia di spettatori. Ma chi è Giovanni Pernice, il ballerino palermitano che ha rapito il cuore della splendida Bianca?

Da sempre appassionato di ballo, a soli 14 anni Giovanni si è trasferito a Bologna per studiare danza, dedicandosi principalmente ai balli sportivi e a quelli sudamericani, su tutti la samba, la rumba, il jive e così via. Attualmente vive in Gran Bretagna ma per amore di Bianca Guaccero, si divide tra l’Inghilterra e l’Italia, dove lei vive e conduce numerosi programmi di successo.

Giovanni Pernice, chi è il fidanzato di Bianca Guaccero: ora il matrimonio?

Tra Giovanni Pernice e Bianca Guaccero è scoppiato presto l’amore. “Durante la prima lezione è scattata una sfida tra di noi. Io venivo da un vissuto che mi aveva fatto alzare diversi muri, Giovanni ha avuto tanta costanza con me e questo mi ha colpita” ha raccontato proprio l’attrice, spiegando come è nato l’amore tra di loro. Il suo maestro di ballo ha già conosciuto anche la figlia di Bianca Guaccero, Alice, nata dal regista Dario Acocella. Un amore importante che ha tutti i presupposti per durare a lungo: e chissà che a breve non arrivi anche il matrimonio, promesso proprio da Giovanni in caso di vittoria di Ballando, che poi è arrivata. La passione e la complicità tra Bianca Guaccero e il fidanzato, infatti, non è passata inosservata e il pubblico ha deciso di premiarla con la vittoria.