Giovanni Pernice e Bianca Guaccero sempre più innamorati

La storia d’amore tra Giovanni Pernice e Bianca Guaccero è ormai realtà e sotto gli occhi di tutti. Iniziata proprio come in un film, tra una lezione di ballo e l’altra, la conduttrice è partita col freno a mano tirato ma lui ha saputo aspettare pazientemente, sciogliendo le sue riserve. Non a caso la showgirl non ci ha pensato due volte a presentare il ballerino ai suoi genitori, una volta aperto il suo cuore a Giovanni. La passione ha preso il sopravvento, ma non solo. L’alchimia mentale ha giocato un ruolo fondamentale nella storia tra Bianca e il suo insegnante di Ballando con le stelle.

Adesso le cose si stanno facendo serie e c’è chi è curioso di capire come andranno le cose una volta terminata l’esperienza in tv. I precedenti di Ballando con le stelle, in questo caso, non fanno ben sperare ma Guaccero e Pernice vogliono essere l’eccezione positiva.

Giovanni Pernice, la fidanzata e allieva Bianca Guaccero gli fa una promessa importante

La coppia ha le migliori intenzioni per il futuro e Bianca, soprattutto, vuole mantenere fede alla promessa d’amore fatta al suo Giovanni Pernice non più tardi di qualche settimana fa. “Caro Giovanni, ti prometto di lasciare fuori tutte le mie paure, i dubbi e le chiusure. Il regalo simbolico che metto sotto l’albero di Natale è quello di credere nelle nostre possibilità”, ha detto lei in una tenerissima intervista rilasciata in tv a Storie di donne al Bivio.

Nella stessa intervista, la cantante, attrice e ballerina ha raccontato le sue evoluzioni sentimentali e di come si fosse ormai quasi rassegnata all’idea di non vivere più nuovi amori. “Avevo messo una specie di pietra sul cuore, avevo difficoltà a credere anche all’amore”, la confidenza di Bianca. Poi però è arrivato Giovanni Pernice…