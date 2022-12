Giovanni Scifoni: “Cattivi rapporti con Luca Argentero? Falso!”/ Sfogo su Rai1: “Le mie parole travisate”

Giovanni Scifoni e Luca Argentero non sono amici? L’attore chiarisce a Oggi è un altro giorno

Giovanni Scifoni e Luca Argentero sono in cattivi rapporti? L’indiscrezione si è scatenata alcuni mesi fa, quando l’Enrico Sandri di Doc – Nelle tue mani, nel corso di un’intervista rilasciata a Detto Fatto, ha svelato: “Io e Luca amici? Luca è una persona fantastica, è esattamente come lo immaginate. Così è: è Doc, è uguale. Quella apertura, quell’inclusività assoluta, è un capitano, un bel condottiero. – Però ha poi aggiunto – Ci frequentiamo pochissimo, lui vive a Milano e io sono a Roma. Non siamo diventati amici per la pelle“.

Questa dichiarazione finale di Giovanni Scifoni ha dunque dato il via ad una serie di titoli che hanno dato i due quasi per nemici. In diretta a Oggi è un altro giorno, Scifoni tiene però a smentire e chiarire una volta per tutte questo disguido.

Giovanni Scifoni, lo sfogo su Rai1: “È venuta fuori una cosa assurda!”

“In un’intervista una persona mi chiede se io e Luca siamo così tanto amici anche nella vita. – racconta Scifoni su Rai 1, continuando – Io le dico ‘Sì, ci vogliamo bene, però lui vive a Milano, lui vive a Roma, non ci frequentiamo tanto’. Da questo ‘non ci frequentiamo tanto’, il giorno dopo ‘Rivelazione choc: Scifoni e Argentero non sono amici!'” Lo sfogo dell’attore continua: “È venuta fuori tutta una cosa assurda. A parte che, che notizia è? ‘Non sono amici’, e sticaz*i? Al popolo cosa frega?”

“Io e Luca ci frequentiamo tantissimo, tutti i giorni tanto che le nostre mogli sono gelose… così però non è credibile! – scherza, facendosi poi serio – Luca, ti voglio bene!”

