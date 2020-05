Giovanni Scifoni: “In quarantena sopportiamo i vicini!”/ “Vorrei un altro figlio”

Pubblicità

In collegamento dalla propria abitazione anche Giovanni Scifoni è intervenuto nella puntata di oggi, martedì 5 maggio 2020, di “Vieni da Me”, trasmissione del primo pomeriggio di Rai Uno. Parlando della quarantena, l’attore, che recentemente abbiamo visto recitare nella fiction “Doc – Nelle tue mani” al fianco di Luca Argentero, ha dichiarato: “In casa abbiamo scoperto cose incredibili. Quali? I vicini di casa hanno iniziato a sopportarci e io voglio loro veramente bene. Abbiamo imparato a convivere con gli altri”. L’artista sta trascorrendo questo periodo con la moglie Elisabetta e con i loro tre figli (Cecilia, Marco e Tommaso). La cosa più bella di questo momento? Stare da soli in cameretta, ma il più piccolo lamenta la mancanza del papà, nonostante non si possa uscire: “Lavora tutto il giorno, sta sempre chiuso in stanza… Sembra che è morto!”. Fra le risate generali in studio, Giovanni Scifoni ha replicato: “Questa diretta sta diventando imbarazzante”. La sua famiglia partecipa con lui, peraltro, al progetto “La mia Jungla”, commedia girata in casa e visibile su RaiPlay, nella quale si mette a nudo la quotidianità di una qualsiasi famiglia italiana costretta tra le mura domestiche in maniera forzata, ma indispensabile per tutelare la salute dei suoi componenti e del resto della popolazione.



