Giovanni Terzi contro Mariotto: “Sgradevole, commenti inutili”/ “Finale di Ballando? Tifo per Simona”

Giovanni Terzi parla della finale di Ballando con le stelle 2023 e di Simona Ventura: “Voglio vinca lei”

Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, Giovanni Terzi ha raccontato tutte le emozioni provate per l’essere riuscito ad arrivare in finale a Ballando con le stelle 2023 insieme alla sua partner Giada Lini. “Non avrei mai creduto di poter arrivare in finale. Per me è una vittoria”, ha ammesso il giornalista, che non ha mai fatto mistero di come la sua malattia non gli abbia certo reso facile questa avventura.

L’essere arrivato in finale è per Giovanni Terzi più che una vittoria, lui infatti tifa per un altro concorrente: “Io voglio che vinca Simona”, fa sapere. Simona Ventura, sua futura moglie, è d’altronde una delle papabili vincitrici di Ballando con le stelle 2023. Giovanni è pronto a supportarla fino alla fine e, soprattutto, a far valere la sua parola sulla giuria.

Giovanni Terzi e la bordata a Mariotto: “Dice cose inutili”

E a proposito di giuria, non manca una stoccata del giornalista a chi ha avuto nei suoi riguardi le parole più dure in questa edizione di Ballando: Guillermo Marriotto. “Mariotto particolarmente sgradevole, è stato inutile al contrario di Selvaggia che non mi è mai andata profondamente contro.” ha tuonato Terzi, che ha poi ringraziato Milly Carlucci per la bellissima esperienza fatta, un’esperienza che permette ai concorrenti di raccontarsi senza filtri ma senza necessariamente finire in un ‘tritacarne’. In conclusione, Terzi ha ricordato suo padre e quell’importante chiacchierata fatta prima della sua morte: “Cosa ci siamo detti? Io mi sono separato giovanissimo, lui non capiva la mia scelta, poi alla fine ci siamo capiti. Lui mi ha capito ed è stato un racconto molto profondo.” ha spiegato.











