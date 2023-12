Simona Ventura: “Giovanni Terzi è un uomo che si fa amare”/ “Con i miei figli è meraviglioso e…”

Simona Ventura e la proposta di Giovanni Terzi: “Bellissima e una sorpresa“

Simona Ventura è pronta a compiere il grande passo e a convolare a nozze con Giovanni Terzi. Dopo la proposta di matrimonio, inaspettatamente ricevuta dal compagno a Ballando con le stelle, ora la conduttrice si racconta al Corriere della Sera. “La proposta è stata bellissima e realmente una sorpresa. Non me lo aspettavo proprio. È stata un’emozione incredibile. Avevamo deciso di sposarci già qualche tempo fa ma ogni volta succedeva poi un qualche cataclisma, quindi eravamo diventati un po’ dubbiosi. Poi Giovanni, in modo così inatteso, me lo ha chiesto davvero“, ha ammesso.

Per l’uomo della sua vita ha parole di profonda stima e amore: “Lui è un uomo che si fa amare, una persona che ti protegge con il suo carattere, ha sempre una soluzione per tutto. Non mi agita, mi tranquillizza. Io di mio sarei sempre in preda all’ansia“.

Simona Ventura al fianco di Giovanni Terzi conserva un sorriso luminoso e, per la coppia, il futuro è più roseo che mai. Insieme hanno costruito passo dopo passo la propria quotidianità, stabilendo un equilibrio familiare armonico: “Oggi abbiamo una famiglia con cinque figli — tre miei e due suoi — in cui nessuno rimane indietro. Abbiamo lavorato tanto per questo: la gentilezza di Giovanni ha fatto la differenza. Lui con i miei figli è meraviglioso, si è fatto voler bene da loro e non era facile: erano molto protettivi con me e quindi non era semplice conquistare la loro fiducia ma lui con la sua dolcezza, con la perseveranza e la protezione ci è riuscito“.

In Giovanni Terzi la conduttrice si è ritrovata e ha riconosciuto in lui sofferenze e fallimenti che lei stessa ha vissuto. Grazie anche a questo, la coppia si è rafforzata sempre più: “Abbiamo capito di aver avuto le stesse sofferenze e gli stessi fallimenti. Non ci siamo nascosti niente e abbiamo costruito così la nostra famiglia che è oggi anche la nostra forza“.











