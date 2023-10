GIOVANNI TERZI E SIMONA VENTURA, QUANDO SI SPOSANO?/ Lui si sbilancia a Ballando: “Sono qui solo perché…”

“Ho sempre voluto fare Ballando con le stelle”: è così che Giovanni Terzi esordisce nel primo video che precede l’esibizione su Rai Uno. Il compagno e futuro marito di Simona Ventura è il primo della coppia a scendere in pista, al fianco di Giada Lini, esibendosi sulle note di ‘Parlami d’amore’ dei Negramaro versione Tango standard. È proprio prima di scendere in pista che, con grande sincerità, ammette di essere sul palco solo perché “compagno di Simona Ventura”, il suo grande amore.

La parola passa poi alla giuria. Carolyn Smith dice: “Sono abbastanza soddisfatta di lui. Postura molto bene, qualche passo hai anticipato però quando prendi Giada lo fai col giusto tatto e rispetto. C’è però tanto da lavorare”. Mariotto non è della stessa opinione: “Non mi è piaciuto. Non c’entrava niente nel tango, soprattutto con quel sorriso”. Selvaggia Lucarelli: “Tanti auguri, perché venire come ‘fidanzato di’ non porta bene”. Canino: “L’immagine c’è e già è qualcosa”. Zazzaroni conclude: “Pensavo peggio, secondo me hai fatto bene.” Per lui un punteggio totale di 24 punti. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Procede tutto a gonfie vele tra Giovanni Terzi e Simona Ventura, ormai pronti a compiere il grande passo del matrimonio entro la fine del 2023. La presentatrice e il suo compagno sembrano essersi decisi, finalmente, dopo tanti rinvii non dipendenti dalle loro volontà. “Ora abbiamo definito una data nostra, per noi significativa, e la comunicheremo solo a ridosso”, hanno rivelato non molto tempo fa SuperSimo e Terzi. Come dicevamo, la coppia ha già dovuto posticipare diverse volte il matrimonio, a causa di diversi intoppi tra cui la pandemia. Adesso sembra arrivato il momento giusto per dire sì, ma la conduttrice e il suo compagno hanno mantenuto massimo riserbo sulla data prescelta.

Per quanto riguarda la location delle nozze, con tutta probabilità non sarà Milano, dove vivono, ma secondo voci di corridoio Simona e Giovanni opteranno per un “luogo del cuore”. “Sei protettivo, accudente, la luce in fondo al tunnel, il compagno di giochi e quello di vita; il regista e l’attaccante, l’allenatore e il suo vice (quando serve)”, aveva scritto la conduttric in occasione del cinquantanovesimo compleanno di Giovanni Terzi, lo scorso giugno.

Un dolce messaggio con cui, ancora una volta, Simona Ventura ha elogiato le virtù del suo Giovanni, evidenziando in particolare la sua simpatia travolgente. Tornando al matrimonio in programma, rumors dal mondo del gossip suggeriscono Chivasso e Rimini come possibili location.

Mentre ciò che fa pensare ad una celebrazione abbastanza imminente, è la scelta dei testimoni, con Marco Di Terlizzi che sarà al fianco di Giovanni Terzi e Paola Perego che farà lo stesso per Simona Ventura. La coppia sembra pronta a celebrare il proprio amore in un evento speciale, in un luogo significativo per entrambi. Sì, ma quando?











