Giovanni Terzi/ “Quarantena con Simona Ventura? Lei mi salva la vita, è meravigliosa”

Pubblicità

Simona Ventura e Giovanni Terzi stanno trascorrendo insieme questo periodo di quarantena. Proprio il noto scrittore ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Vero, durante la quale ha appunto raccontato come procede questo periodo insieme alla conduttrice e fidanzata. “Stiamo tutti insieme: io, Simona e i suoi figli… – ha esordito Terzi, come riporta la NostraTv – Tra le mura domestiche è tutto meraviglioso, quello che sta accadendo e che potrebbe accadere fuori mi mette invece molta angoscia…”, aggiunge. Dunque la ‘convivenza forzata’ procede a gonfie vele, tanto che della Ventura dichiara: “Di Simona posso dire che ogni giorno ‘mi salva la vita’…” E infatti sottolinea come “Questo periodo di convivenza mi sta confermando quanto già avevo capito di Simona: la sua bontà, la sua straordinaria generosità, la sua spiccata ironia… E’ una donna meravigliosa che mi difende ogni giorno…”.

Pubblicità

Giovanni Terzi e Simona Ventura: amore (e quarantena) a gonfie vele

Insomma, parole di grande stima quelle di Giovanni Terzi per Simona Ventura. D’altronde di recente anche la conduttrice si è espressa sull’argomento, dicendosi sempre più innamorata del suo compagno. In una diretta su Instagram ha infatti svelato: “Anche stare tutti i giorni a casa è comunque una prova per tutte le coppie. – e proprio su Giovanni Terzi – Noi comunque ci amiamo molto più di prima. Se sono ancora convinta di sposarlo dopo la quarantena? Si, ancora di più. Questo è più di un matrimonio, è più di un reality.” E ancora ha aggiunto: “Lui è la mia grande quercia, è una persona che mi ha reso la vita molto serena, tranquilla”. Entrambi hanno infine ribadito la volontà di convolare a nozze una volta finito questo difficile periodo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA