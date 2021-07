Giovanni Tria/ “Se i contagi ripartono mettiamo in discussione la ripresa economica”

Giovanni Tria a tutto tondo ai microfoni di Stasera Italia news. Tra pandemia e situazione economica, l’ex titolare del Tesoro ha esordito così: «Non so dire se sia necessario un obbligo vaccinale per gli over 50 o meno. La pandemia non è finita e si sta combattendo con i vaccini: se ci sono abbastanza dosi è bene farle a tutti coloro che possono averlo, altrimenti si combatte con le restrizioni».

Nel corso del suo intervento, Giovanni Tria s’è soffermato sulle polemiche legate al green pass: «Il problema non è discriminare qualcuno, ma o adottiamo restrizioni per tutti o non adottiamo minori restrizioni per coloro che avendo il vaccino possono condurre delle attività, questo fa bene anche all’economia».

GIOVANNI TRIA: “NO VAX UN’INFIMA MINORANZA RUMOROSA”

«Io penso che i contestatori siano un’infima minoranza rumorosa. C’è un numero di persone più ampio che ha paura, ma è gente che ha un comportamento molto prudente, tutelandosi in altro modo», il giudizio di Giovanni Tria sui no vax, per poi soffermarsi sulle possibili ricadute economiche legate al rialzo di contagi: «Tutte le medicine possono avere qualche controindicazione, ma è chiaro che il progresso della farmaceutica ha portato al fatto che i Paesi avanzati sono arrivati a un’età media di 80 anni. Ci troviamo di fronte a una pandemia che non è finita, noi ci possiamo affidare soltanto alla scienza e alla farmaceutica. Il governo fa il suo dovere, non tiene conto dei no vax e non ne deve tenere conto. Se i contagi ripartono mettiamo in discussione la ripresa economica».

