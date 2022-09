Chi è Giovanni Veronesi?/ La compagna Vittoria Solarino: “Ci siamo trovati…”

Giovanni Veronesi, una grande carriera a fianco di molti grandi attori

Giovanni Veronesi è uno sceneggiatore, attore e regista italiano che ha lavorato a fianco di grandi personalità e ha anche lanciato alcuni dei più grandi attori italiani come: Carlo Verdone, Francesco Nuti, Leonardo Pieraccioni e Massimo Ceccherini. Classe 1962, Veronesi è noto al pubblico italiano soprattutto per le sue doti da regista e sceneggiatore, alcuni dei suoi film sono rimasti impressi nella mente di molti e sono stati riproposti diverse volte in televisione, tra questi: “Che ne sarà di noi”, “Manuale d’amore “, “Capitoli successivi”, “Genitori e figli”, “Agitare bene prima dell’uso” e molti altri.

Nel 2014 è stato anche il conduttore di un programma Rai “Non è un paese per giovani” insieme a Massimo Cervelli. Nel corso della sua carriera ha ricevuto alcuni premi importanti come il David di Donatello per la miglior sceneggiatura per “Manuali d’amore” e il premio Mario Monicelli che tra l’altro a detta del regista era stato un personaggio illuminante per la sua carriera artistica. Il suo ultimo film (del 2020) è stato “Tutti per 1-1 per tutti”, attualmente il regista è “lontano” dalla cinepresa e anche dal suo profilo Instagram, che conta più di 20mila followers ma che usa sporadicamente.

Giovanni Veronesi e la compagna Valeria Solarino

Giovanni Veronesi è il compagno dell’attrice Vittoria Solarino. I due sono una coppia fissa da anni e in merito alla loro relazione lei aveva dichiarato a Vanity Fair: “Quando penso agli anni trascorsi insieme mi sembrano tantissimi. Sono un pezzo di vita. Non lo so quale sia il segreto. Credo nell’anima gemella, forse non ne esiste solo una, magari ne abbiamo una per ogni Paese. Vorrei che le mie mani e quelle di Giovanni continuassero ad unirsi anche da vecchi. Mi piace l’idea, e credo che quello sia l’amore per la vita, l’amore vero. Infatti dico sempre che mi sposerò da anziana”.

Un amore grande quello che lega Giovanni Veronesi e Vittoria Salarino, sebbene il regista sia molto riservato e non parli mai della loro relazione, le parole della compagna bastano a far capire che il rapporto tra i due è sempre stato equilibrato e continua ad esserlo ancora oggi. A “Grazia” l’attrice, che attualmente sta lavorando all’interno del cast del docufilm Rai su Sophia Loren, aveva in oltre fatto capire quanto la figura del suo compagno sia importante nella sua vita: “Non ho una vita perfetta, ma è una vita serena e bella perché io e Giovanni ci siamo trovati. E siamo felici così”.











