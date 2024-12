Giro d’Italia 2025 Grande Partenza: la scelta per l’edizione 108

Giro d’Italia 2025 Grande Partenza svelata e la scelta è ricaduta sull’Albania nonostante i dubbi e le polemiche che hanno caratterizzato le scorse settimane. La corsa nella sua edizione numero 108 partirà da Durazzo e vedrà tre tappe all’interno del paese adriatico prima di tornare in Italia, in Puglia, con le prime tappe nel nostro paese. Queste sono le uniche informazioni svelate per ora, novità sul resto del Giro verranno fornite il 13 gennaio a Roma.

All’evento di presentazione del Giro 2025 Grande Partenza erano presenti Vincenzo Nibali, due volte vincitore della corsa, ed Edi Rama, primo ministro Albanese, che ha ospitato la presentazione all’interno della sua residenza ufficiale. Il primo ministro ha confessato di aver fortemente voluto che l’Albania ospitasse il Giro d’Italia per rafforzare quel legame presente tra i due Paesi e che come lui stesso sostiene rende il suo paese una piccola Italia che con questa partenza diventerà un Italia al di là del mare. Rama si dice poi fiero di essere riuscito a battere Paesi più grandi e più ricchi e di avere la possibilità di mostrare l’Albania a 800 milioni di spettatori su 200 tv da tutto il mondo.

Giro d’Italia 2025 Grande Partenza: le prime tre tappe

La prima tappa del Giro d’Italia 2025 Grande Partenza inizierà da Durazzo e in 164 chilometri arriverà a Tirana, capitale dell’Albania, i ciclisti dovranno affrontare 1800 metri di dislivello, potrebbe già dare informazioni sulla condizione fisica degli atleti ed essere una sorta di prova per chi punta alla vittoria finale che potrebbe subito ottenere la maglia rosa. Il giorno successivo al via la seconda tappa che prevede una cronometro per le strade di Tirana per un totale di 13,7 chilometri, la terza e ultima tappa in Albania prevede un percorso con partenza e arrivo in discesa a Valona per una lunghezza di 160 chilometri e la cui difficoltà potrebbe già far scivolare qualcuno lontano dalle prime posizioni della classifica e consolidare i primi della classe o far avvicinare gli inseguitori al detentore della maglia rosa.

All’evento del Giro D’Italia 2025 Grande Partenza erano presenti anche il direttore del Giro d’Italia Mauro Vegni che ha spiegato che saranno tre tappe molto difficili e chi arriverà in Puglia con addosso la maglia rosa potrebbe conservarla per almeno altre 4-5 tappe, e che ciò potrebbe avere un aspetto simbolico importante visto il legame tra i due Paesi. Altro ospite dell’evento l’amministratore delegato di RCS Sport Paolo Bellino che ha confessato come a convincerli sulla scelta dell’Albania per la Grande Partenza sia stato la bellezza del Paese, l’entusiasmo del primo ministro Rama, l’organizzazione e l’entusiasmo dei cittadini oltre alla possibilità di lasciare qualcosa come un futuro incremento del turismo e la nascita di nuove professioni