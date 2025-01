DIRETTA PRESENTAZIONE GIRO D’ITALIA 2025: LE GRANDI PARTENZE DALL’ESTERO

Avvicinandoci alla diretta presentazione Giro d’Italia 2025, dobbiamo naturalmente ricordare che l’Albania si aggiungerà all’elenco degli Stati che hanno ospitato una partenza dall’estero della Corsa Rosa. La prima fu da San Marino nel 1965 e quindi almeno geograficamente potremmo dire che si fosse comunque in Italia; spostamento ridotto anche nel 1966 per la partenza dal Principato di Monaco, mentre la prima Grande Partenza davvero “esotica” fu quella del 1973 da Verviers e quindi dal Belgio, con passaggi anche da Germania, Lussemburgo, Francia e Svizzera prima di tornare in Italia.

Una citazione è d’obbligo per la partenza dalla Grecia nel 1996, per onorare il centenario della nascita dei Giochi Olimpici moderni, mentre nel XXI secolo le Grandi Partenze del Giro d’Italia dall’estero si sono fatte più frequenti, con i Paesi Bassi che hanno fatto tris nel 2002, 2010 e 2016 mentre il Belgio dopo quella del 1973 ne ha ospitata un’altra nel 2006. Ricordiamo poi la Danimarca nel 2012, il Regno Unito nel 2014 con tre giorni fra Ulster ed Eire, quindi toccando entrambe le parti dell’Irlanda, una storica partenza da Israele nel 2018 (prima volta fuori dall’Europa) con tutto il fascino di Gerusalemme e infine l’Ungheria del 2022 prima dell’Albania. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PRESENTAZIONE GIRO D’ITALIA 2025 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Dobbiamo osservare che non dovrebbe essere prevista una diretta presentazione Giro d’Italia 2025 in tv, per cui diventano fondamentali i riferimenti del canale YouTube della Corsa Rosa, che ha in programma di trasmettere da Roma la diretta presentazione Giro d’Italia 2025 in streaming video gratuitamente per tutti, con richiami che sicuramente non mancheranno sul sito e sui vari profili social ufficiali del Giro d’Italia.

OGGI SI SVELANO TAPPE E PERCORSO

In ritardo rispetto al solito, oggi lunedì 13 gennaio è finalmente il giorno della diretta presentazione Giro d’Italia 2025: l’appuntamento è fissato per le ore 18.00 presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma e per appassionati e addetti ai lavori finirà così un’attesa che si è trascinata più del previsto – per fare un paragone, per la scorsa edizione la presentazione aveva avuto luogo il 13 ottobre 2023, siano esattamente tre mesi più tardi. Non è un dettaglio puramente formale: la diretta presentazione Giro d’Italia 2025 svelerà naturalmente le 21 tappe e il percorso completo della prossima edizione della Corsa Rosa, che sono fondamentali per la pianificazione della stagione da parte dei corridori e delle loro squadre.

Qualcosa in realtà si sa già: innanzitutto le date del Giro d’Italia 2025, che comincerà venerdì 9 maggio e terminerà domenica 1° giugno. Sappiamo pure che la Grande Partenza avrà luogo dall’Albania, si ritornerà quindi all’estero tre anni dopo il via dall’Ungheria nel 2022. Il format sarà quello ormai consolidato in casi come questo: prima tappa anticipata al venerdì, tre tappe nel Paese balcanico e poi al lunedì un giorno aggiuntivo di riposo (saranno quindi in totale tre) per tornare in Italia. Arriviamo dall’edizione del trionfo totale di Tadej Pogacar, vincitore con sei successi di tappa e quasi dieci minuti di vantaggio sul secondo, ma adesso non vediamo l’ora di assistere alla diretta presentazione Giro d’Italia 2025.

DIRETTA PRESENTAZIONE GIRO D’ITALIA 2025: CHE COSA POSSIAMO DIRE SUL PERCORSO?

In attesa di scoprire nella loro interezza le 21 tappe e quindi tutto il percorso, in vista della diretta presentazione Giro d’Italia 2025 possiamo dire che già le prime tre tappe in Albania si prospettano piuttosto interessanti. La prima andrà da Durazzo alla capitale Tirana per 164 km, abbastanza breve ma comunque da non sottovalutare, con tre GPM di cui l’ultimo di terza categoria a circa 11 km dal traguardo. Ecco poi una cronometro di 13,7 km a Tirana, con lunghi viali rettilinei ma anche una breve salita a metà percorso, infine domenica 11 avremo la Valona-Valona di 160 km, con la salita di Qafa e Llogarasë che sarà abbastanza impegnativa, a circa 40 km dal traguardo.

Questo ci dice che già i primi giorni non saranno banali, anche se naturalmente poi ci saranno altre 18 tappe da scoprire. Le indiscrezioni sono state molte, nel programma dovrebbero esserci una frazione in Toscana con strade sterrate, almeno un’altra cronometro e logicamente tante salite, con il Mortirolo (anche se dal versante di Monno) e il Colle delle Finestre che potrebbero essere le ascese simbolo. Quanto ad alcuni nomi di spicco, hanno già annunciato la loro partecipazione fra gli altri Primoz Roglic, vincitore nel 2023, più Wout Van Aert, ma oggi finalmente potremo seguire la diretta presentazione Giro d’Italia 2025…