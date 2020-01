Giroud all’Inter?/ Calciomercato news: Gabigol per sbloccare l’affare col Chelsea

Affari complicati di calciomercato per l’Inter, che in questa sessione di contrattazione invernale potrebbe essere presto alle prese con un doppio affare con il Chelsea. Come è noto, desiderio di Antonio Conte è che Giroud arrivi all’Inter entro breve tempo, ma la trattativa con Abramovich si è fatta subito il salita come formule, cifre e tempi. Pure però si avvicina una possibile chiave di soluzione per il mercato di Beppe Marotta. Ci riferiamo ovviamente di Gabigol, che ha appena fatto ritorno all’Inter dopo il prestito scaduto col Flamengo.

CALCIOMERCATO INTER: SCAMBIO GABIGOL-GIROUD?

Ecco quindi che mentre l’Inter sta facendo di tutto per far venire a Milano Giroud, nel frattempo il Chelsea, che detiene il cartellino deL francese fino a giugno 2020 sta proprio cercando un rinforzo in attacco e il profilo di Gabigol potrebbe fare proprio al caso di Lampard. L’ipotesi quindi di uno scambio (con un adeguato conguaglio economico) è quindi assai golosa. Pure rimangono alcune soluzioni da valutare. Non scordiamo infatti che la società nerazzurra è ancora in attesa di un’offerta di recompra da parte del Flamenco per Gabigol e che il Chelsea pure è sulle tracce di Zaha del Crystal Palace per riempire il vuoto in attacco. Staremo a vedere

© RIPRODUZIONE RISERVATA