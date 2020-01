Giroud all’Inter?/ Calciomercato news, il Chelsea frena: trattativa in salita

Giroud all’Inter è una ipotesi che circola da diverso tempo per mettere a disposizione di Antonio Conte un vice-Lukaku. Vero che sta rientrando Alexis Sanchez, ma le caratteristiche del cileno sono completamente diverse da quelle di Romelu Lukaku e di conseguenza Sanchez potrebbe caso mai alternarsi con Lautaro Martinez. Resta aperta invece la possibilità di aggiungere un attaccante di peso che possa far rifiatare il belga. Giroud risponde alla perfezione a questo identikit, ma bisogna fare i conti con un irrigidimento della posizione del Chelsea, proprietario del cartellino dell’attaccante francese. Ieri infatti il vice allenatore Jody Morris ha detto: “Non possiamo lasciar partire i giocatori rimanendo scoperti nel reparto”. Dichiarazione di rito oppure la trattativa si farà davvero più complicata?

GIROUD ALL’INTER? IL CHELSEA NON FACILITA LA TRATTATIVA

A Olivier Giroud non dispiacerebbe cambiare aria, perché il campione del Mondo 2018 con la Francia sta trovando davvero pochissimo spazio nel Chelsea in questa stagione, con un totale di 282 minuti in stagione in sette presenze fra tutte le competizioni e un solo gol, datato però 14 agosto 2019, quando Giroud segnò nella Supercoppa Europea vinta poi dal Liverpool ai calci di rigore contro il suo Chelsea. Epilogo amaro, ma a livello individuale comunque l’unica gioia della stagione per Giroud, che per il resto ha giocato appena 17 minuti in Champions League e cinque spezzoni in campionato – due sole presenze da titolare, ma senza mai disputare per intero i 90 minuti. Giroud addirittura non viene convocato da sei giornate consecutive, di conseguenza a dire il vero non sembrerebbe un problema per il Chelsea fare a meno di lui. Potrà dunque arrivare all’Inter entro fine mese?

