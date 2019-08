Diretta Liverpool Chelsea/ Streaming video Canale 5: la Supercoppa Europea 2019

Liverpool Chelsea, diretta dall’arbitro francese Stephanie Frappart, si gioca questa sera mercoledì 14 agosto alle ore 21.00 italiane presso lo stadio Besiktas Park di Istanbul. Questo derby inglese in terra di Turchia assegna la Supercoppa Europea 2019, il trofeo che come da tradizione consolidata mette di fronte la squadra che nella scorsa stagione ha vinto la Champions League (quest’anno il Liverpool) e la detentrice dell’Europa League, che adesso è il Chelsea. Dunque in un certo senso calerà oggi il sipario sulla scorsa stagione calcistica, anche se naturalmente in realtà è già cominciata una nuova avventura. In Inghilterra addirittura è già stata giocata la prima giornata di campionato, che ha dato indicazioni opposte a Reds e Blues. Liverpool Chelsea infatti vede la squadra di Jurgen Klopp reduce da un bel 4-1 inflitto al Norwich, mentre il nuovo corso del Chelsea di Frank Lampard è iniziato con una batosta, la sconfitta per 4-0 sul campo del Manchester United.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo la diretta tv di Liverpool Chelsea sarà garantita sia in chiaro sia sull’emittente satellitare. Nel primo caso l’appuntamento è su Canale 5, mentre gli abbonati Sky potranno collegarsi anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Football (203) e Sky Sport Collection (205), oltre che in diretta streaming video tramite il servizio riservato agli abbonati tramite Sky Go. In streaming ci sarà naturalmente anche l’opzione garantita da Mediaset Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING MEDIASET PLAY

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL CHELSEA

Per le probabili formazioni di Liverpool Chelsea, Klopp dovrebbe dare fiducia al classico 4-3-3 dove spicca però l’assenza dell’infortunato Alisson, dunque fra i pali giocherà lo spagnolo Adrian. Davanti a lui una difesa a quattro composta da Robertson, Gomez, Van Dijk e Alexander-Arnold, con Matip però ancora in corsa per una maglia da titolare. I candidati titolari a centrocampo saranno Wijnaldum, Fabinho e Henderson, mentre in attacco ci aspettiamo il classico tridente composto da Mané, Firmino e Salah, pur con un Origi in grande spolvero, che non sarà facile tenere fuori. In casa Chelsea, Lampard va già alla ricerca del riscatto e con lui tanti giocatori che domenica hanno deluso. Vedremo Kepa tra i pali, in difesa i favoriti sono da destra a sinistra Azpilcueta, Zouma, Christensen ed Emerson, anche se nessuno è piaciuto a Old Trafford. A centrocampo i titolari potrebbero essere Kanté e Kovacic, mentre Pedro, Mount e Pulisic dovrebbero agire sulla trequarti a supporto della prima punta Giroud.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Liverpool Chelsea, che dopo la prima giornata di Premier League è a senso unico in favore dei Reds. Le quote dell’agenzia di scommesse sportive Snai infatti vedono il segno 1 per la vittoria del Liverpool quotato a 1,60, mentre poi si sale a 4,00 in caso di segno X ed infine una vittoria del Chelsea varrebbe 5,50 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.



