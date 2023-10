Giselda Torresan crolla e piange al Grande Fratello: “Mi sento inutile”/ “Uscita dalla Casa vorrei che…”

Giselda Torresan piange e si sfoga al Grande Fratello 2023: “Mi sento inutile”

Giselda Torresan è di nuovo in nomination. La puntata del Grande Fratello 2023 del 30 ottobre la rivede a rischio eliminazione, una situazione che probabilmente ha coinciso con il malumore successivamente mostrato. Nelle ore successive alla diretta, Giselda si è sfogata con alcune amiche, crollando in un pianto inconsolabile. Il motivo? “Mi sento inutile”, ha dichiarato in giardino.

Parole che hanno portato Letizia in primis ad intervenire. La concorrente ha infatti cercato di incoraggiarla, facendole capire quanto invece per loro sia importante: “Sei una cucciola ma sei anche una donna, una donna con le palle così! Ci credi anche tu! – ha esordito Letizia – Avresti mai pensato di chiedere la palette per truccarti? Non che sia chissà cosa ma per farti capire i cambiamenti che hai fatto e quanto sei meravigliosa. E qui dentro sei fondamentale. Goditi questi momenti”. Parole appoggiate anche da Angelica, che le ha fatto notare: “Hai fatto dieci passi in avanti da quando sei qui!”

Letizia Petris incoraggia Giselda Torresan: “Tu sei fondamentale per noi”

Cercando di placare le lacrime, Giselda ha dunque ammesso: “Io spero uscita da qua di realizzare i miei sogni”. “Ma non è una speranza, tu lo farai! – ha replicato ancora Letizia, aggiungendo – Non ci sono altre opzioni, così è. Tu sei fondamentale per noi qui, e non perché lavi piatti e non fai dinamiche, ma perché sei la persona che sei. Ognuno di noi dà qualcosa all’altro. arricchendolo. E tu fai parte di questa Casa che sta crescendo, vuoi capirlo?” Parole che alla fine sembra abbiano avuto il loro effetto su Giselda.

