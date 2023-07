Gisele Bündchen compie 43 anni: gli amori della modella/ Dalla storia con Di Caprio al divorzio da Tom Brady

Gisele Bündchen e la storia d’amore con Leonardo di Caprio: “Siamo cresciuti insieme”

Gisele Bündchen, supermodella brasiliana di Victoria’ s Secret dal 1999 al 2006, compie ben 43 anni. A fare scalpore, però, non è stata la sua vita in passerella ma quella sentimentale. Si ricorda la lunga relazione con Leonardo Di Caprio: “Eravamo entrambi molto giovani, siamo cresciuti insieme sotto molti aspetti” ha raccontato.

Sembravano la coppia perfetta, ma in realtà la modella svelò successivamente che, in quegli anni, ha sofferto di attacchi di panico. La storia d’amore con Di Caprio finì dopo cinque anni d’amore: “Non volevo più intorpidire me stessa con le sigarette, i drink, il troppo lavoro. Stavo diventando sempre più consapevole di cose che avevo scelto di non vedere. Ero solo io a voler fare un serio esame di coscienza mentre lui rimaneva lo stesso? Alla fine, sfortunatamente, la risposta è stata sì” ha confessato Gisele nel suo libro di memorie uscito nel 2018.

Gisele Bündchen e il divorzio da Tom Brady: “Scelta dolorosa e difficile”

L’angelo di Victoria’ s Secret ha poi incontrato un altro amore importante: Tom Brady. I due si sono conosciuti, nel 2006, ad una festa di amici in comune: “Sono stata io a fare il primo passo. Quando l’ho visto sorridere ho pensato che quello fosse il sorriso più carismatico che avessi mai visto.” La coppia si è sposata dopo tre anni di fidanzamento, le nozze si sono celebrate in una chiesa di Santa Monica in California.

Gisele Bündchen e Tom hanno avuto due splendidi figli: Benjamin Rein, nato a dicembre 2009 e Vivian Lake, nata sempre a dicembre, ma nel 2012. Nel 2022, la modella e l’ex giocatore di football americano hanno deciso di divorziare: “Nei giorni scorsi, io e mia moglie abbiamo finalizzato il nostro divorzio dopo 13 anni di matrimonio. Siamo arrivati ​​a questa decisione amichevolmente e con gratitudine per il tempo trascorso insieme. Siamo fortunati, abbiamo dei figli bellissimi e meravigliosi che saranno sempre al centro del nostro mondo e continueremo a impegnarci insieme come genitori per assicurarci che ricevano l’amore e l’attenzione che meritano” ha scritto lui. E ancora: “Siamo arrivati ​​alla decisione di porre fine al nostro matrimonio dopo molte considerazioni. Farlo è stato, ovviamente, doloroso e difficile, come lo è per molte persone che vivono la stessa situazione ogni giorno in tutto il mondo. Tuttavia, ci auguriamo solo il meglio l’uno per l’altro per i nuovi capitoli della nostra vita ancora da scrivere“.

