Gisele Bündchen, la verità sul divorzio da Tom Brady/ “La morte di un sogno…”

Gisele Bündchen e il divorzio da Tom Brady

Gisele Bündchen e Tom Brady hanno formato per diversi anni una delle coppie più belle del mondo dello show business. La coppia si è sposata il 26 febbraio 2009 in una chiesa di Santa Monica, in California e ha formato una famiglia con la nascita di due figli: Benjamin Rein, nato l’8 dicembre 2009 e Vivian Lake, nata il 5 dicembre 2012. Una vera e propria favola d’amore quella vissuta dalla supermodella brasiliana che, però, ad ottobre 2022, ha annunciato di aver avviato le pratiche dal divorzio. Una notizia che è diventata rapidamente virale e sulla quale Gisele non aveva rilasciato ulteriori dichiarazioni. Almeno fino ad oggi.

A distanza di mesi dall’annuncio del divorzio, infatti, Gisele Bündchen ha rotto il silenzio svelando la propria verità in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair. “Il divorzio è stato la morte del mio sogno. È dura perché immagini la tua vita in un certo modo e fai di tutto per quello. Credevo nelle favole da bambina e sono grata per quello” ha raccontato la supermodella.

Gisele Bündchen, la verità sulla fine del matrimonio con Tom Brady

Quali sono i motivi che hanno portato Gisele Bündchen e Tom Brady a mettere un punto al loro matrimonio? Secondo alcune indiscrezioni pare che la decisione di Brady di continuare la carriera nel football americano. Gisele, però, smentisce e sui motivi del divorzio, a Vanity Fair che ha scelto di dedicarle la copertina, ha detto:

“A volte si cresce assieme, a volte ci si allontana” ha dichiarato la modella: “Quando ci siamo incontrati io avevo 26 anni e lui 29. Entrambi volevamo una famiglia, volevamo cose assieme. Con il passare degli anni ci siamo accorti che volevamo cose diverse e che dovevamo fare delle scelte. Ciò non vuol dire che non si ami più quella persona ma solo che per essere se stessi e per vivere la vita desiderata si deve trovare un equilibro”, ha concluso.

