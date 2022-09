Gisele e Roberto Parli, figlia ed ex marito Adriana Volpe/ Addio GF Vip con polemica

Adriana Volpe: l’ex marito Roberto Parli e la figlia Gisele

Dopo un matrimonio durato quattro mesi nel 2000 con Chicco Cangini, il 6 luglio 2008 Adriana Volpe ha sposato l’imprenditore svizzero Roberto Parli, da cui ha avuto una figlia: Gisele, nata il 20 agosto 2011. La coppia ha scelto un nome francese perché la bambina è stata concepita a Monaco e la conduttrice ha partorito in una clinica svizzera. “Una figlia ti riempie la vita e dà un senso a tutto quello che fai”, ha dichiarato a Vero. Nel 2020 il matrimonio tra la Volpe e Parli è giunto al capolinea, poco dopo la partecipazione di Adriana al Grande Fratello Vip 4, da cui era uscita prima del tempo per la perdita del suocero Ernesto Parli a causa del coronavirus.

“Nell’ultimo anno e mezzo la mia vita è cambiata, mi sono separata da mio marito perché ha preso una direzione che non condivido e non mi appartiene. Ho cercato in tutti i modi di aiutarlo e riportarlo a gestire meglio la sua vita, ma oggi non lo riconosco più”, ha confessato Adriana Volpe sulle pagine di Oggi, rivelando alcuni dei motivi che hanno portato alla fine del suo matrimonio.

Adriana Volpe: addio al GF Vip tra le polemiche

Lo scorso anno, in occasione della sesta edizione del reality, Adriana Volpe è tornata al Grande Fratello Vip in vesta di opinionista, al fianco di Sonia Bruganelli. Tra le due non è stata una convivenza facile, tra alti e bassi: basta ricordare che Sonia Bruganelli si è fotografata assieme a Giancarlo Magalli, acerrimo nemico della Volpe. Alla fine della scorsa edizione sembrava che le due, dopo tanti mesi insieme, avessero trovato un equilibrio, ma non è stato così: “Io ho lavorato con Sonia per otto mesi e non mi ha mai seguito sui social, mentre io l’ho seguita. A fine programma ho smesso di farlo anch’io”, ha dichiarato Adriana Volpe sulle pagine di Chi.

Quest’anno Adriana Volpe non è stata confermata come opinionista, al suo posto è stata scelta Orietta Berti. Intervistata da Fanpage, la Volpe ha rivelato che Alfonso Signorini l’aveva contattata per chiederle di entrare come concorrente dentro la casa: “È legittimo per le dinamiche del programma voler avere la Volpe nella tana e la gatta come opinionista. Sarebbe stata pura dinamite. Ma professionalmente e umanamente per me è inaccettabile. Da quando sono separata, mia figlia può contare solamente su di me”. Questa sera, giovedì 29 settembre, Adriana Volpe, come anticipato da TvBlog, entrerà nella casa del GF Vip per fare una sorpresa al suo amico Giovanni Ciacci. E non mancherà un confronto con Sonia Bruganelli.











