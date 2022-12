Gismondo: “Schillaci dovrà salvare la sanità pubblica”/ “Riforma Aifa è necessaria”

Gismondo: “Riforma Aifa necessaria. Spero che…”

Maria Rita Gismondo, direttore di microbiologia chimica, virologia e bio-emergenze dell’ospedale Sacco di Milano, ha parlato sulle pagine de La Verità della riforma dell’Aifa, l’Agenzia Italia del farmaco. La riforma prevede un riassetto nella gestione e nell’amministrazione dell’ente regolatorio. Verrà abolita la figura del direttore generale e il presidente Aifa diventa rappresentate legale dell’Agenzia. Inoltre un decreto del ministero della Salute individuerà la nomina dello stesso presidente di Aifa, del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico.

Tumore, boom diagnosi in Italia: +14.100 in 2 anni/ 390.700 nuovi casi nel 2022

Gismondo, a La Verità, spiega: “La riforma dell’Aifa era assolutamente necessaria. Com’era concepita in precedenza, aveva tutto il profilo di un ente esclusivamente burocratico appesantito da procedure che rallentavano il processo decisivo che si deve fondare soprattutto su criteri scientifici”. A detta dell’esperta, “Meno burocrazia si tradurrà, ne siamo convinti, in maggiore velocità nelle autorizzazioni. Queste, fra l’altro, non dovrebbero avere necessità di un lungo esame poiché provengono, praticamente tutte, da un’approvazione Ema, cioè l’Agenzia europea del farmaco”.

Covid, Burioni/ “Cenone di Natale? Tampone e mascherine per proteggere i fragili”

Gismondo: “Ci auguriamo che Aifa migliori nel suo compito”