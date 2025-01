Il Giubileo 2025 è finalmente arrivato, e Roma è pronta ad ospitare milioni di turisti che arriveranno da ogni parte del mondo. Si tratta di un evento religioso importante, soprattutto per coloro che attendono di ricevere la nota “indulgenza plenaria”.

I luoghi religiosi da visitare sono tanti, molti di essi si trovano in centro città mentre altri ancora nelle periferie. Il primo suggerimento che diamo è di scaricare le mappe dal sito per comprendere in che modo ci si può muovere nel migliore dei modi.

GIUBILEO 2025/ Ritrovare il senso cristiano del tempo: ecco perché "la speranza non delude"

Giubileo 2025 a Roma: come prepararsi

Prepararsi al Giubileo 2025 a Roma è indispensabile per poter viversi le giornate interessate nel migliore dei modi. Le tappe per le chiese riguardano ovviamente San Pietro, San Paolo Fuori le Mura, Santa Maria Maggiore e San Giovanni in Laterano.

Gli eventi invece si celebreranno nelle periferie della Capitale italiana, come ad esempio la oramai nota “Giornata Mondiale della Gioventù” (celebrata anche 25 anni fa) a 15 km dal centro storico, ovvero nell’area Tor Vergata.

Carlo Acutis, chi è e perché sarà Santo nel Giubileo 2025/ San Francesco, il sorriso di Dio e la vita piena

Muoversi coi mezzi pubblici

Per l’anno della riconciliazione cattolica Roma attende milioni di visitatori da ogni parte di Italia e del mondo. Per questo motivo la rete del trasporto pubblico (metro, tram e autobus) sarà potenziata così da smaltire il flusso atteso in quei giorni.

Un altro sistema informatico che è stato implementato è il “tap & go”, che permette agli utilizzatori dei mezzi di superficie – e non solo – di poter accedere ai tornelli pagando con carta di credito/prepagata o di debito in modo veloce e semplicemente appoggiandola al sistema.

Con l’occasione potremmo aspettaci anche l’esordio di ArcheoTram, un tram particolare, vintage, che permette di scoprire le bellezze artistiche e storico culturali di Roma grazie ad una percorrenza vicina ai monumenti più caratteristici.

PORTA SANTA APERTA IN SAN PAOLO FUORI LE MURA/ Messa Giubileo 2025: “speranza resiste in questo tempo ferito”

Chi scarica l’applicazione potrebbe – direttamente da sopra l’ArcheoTram – ascoltare la storia dei monumenti della città di Roma.

Aumenti senza freni

Per il Giubileo 2025 sono previsti aumenti spropositati sia sui mezzi di trasporto che presso i punti di ristoro. Qui arriva l’invito di Agostino Miozzo, responsabile per l’accoglienza, di pensare che arrivano religiosi da ogni parte del mondo e non “polli pronti per essere spennati“.

Miozzo suggerisce ai visitatori di controllare sempre i menù ed evitare di accettare le speculazioni che potrebbero sorgere soltanto nei giorni del Giubileo 2025. Nulla da fare per i mezzi pubblici, dove i rincari sono evidenti: fino a 2€ per la corsa singola, 9,4€ per il biglietto giornaliero, 16,7€ per due giorni e fino a 32€ per la settimana.