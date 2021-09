Giucas Casella compagna e figlio: Valeria Perilli e James/ Papà grazie a Pippo Baudo

Giucas Casella entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 2021 questa sera e ad aspettarlo fuori dalla porta rossa ci saranno la compagna Valeria Perilli e l’amato figlio James. I due personaggi sono già volti noti della televisione perché spesso li abbiamo visti da soli, o al fianco del mago, per parlare delle sue peripezie in tv o della sua movimentata vita privata. Ma chi sono e cosa fanno nella vita? Chi ha avuto modo di vedere o conoscere Valeria Perilli ospite da Barbara d’Urso sa bene che la bella morettina non è solo la compagna di Casella ma è anche una famosa doppiatrice, annunciatrice televisiva ed attrice. Classe 1954, la Perilli è figlia dell’autore, sceneggiatore e regista Ivo Perilli, ed è la sorella del poeta Plinio Perilli. Una famiglia di artisti che l’ha spinta a dare sempre il massimo sul lavoro ed è proprio lei che, tra le tante cose, ha prestato la voce a Miranda in Sex and The City o Lalla in La Tata.

Nonostante i rispettivi impegni, Giucas Casella e la compagna Valeria Perilli stanno insieme ormai da quaranta anni. I due si sono conosciuti all’inizio degli anni ’80 e dall’81 fa coppia fissa rimanendo sempre lontani dai riflettori. Nonostante questo, il mago ha usato il palco di Domenica Live per fare alla compagna una proposta di matrimonio che non ha ottenuto molte risposte. Anche il figlio James, nato da una relazione del mago con Carol Torr, è stato spesso in tv. Per molto tempo il mago ha tenuto ben nascosta la sua paternità anche se è una cosa di cui è andato sempre molto fiero. Lui stesso ha spiegato che non avrebbe voluto un figlio dalla Torr ma che quando lei lo ha chiamato per dirgli che non sarebbe riuscita a mantenere il bambino lui, su consiglio di Pippo Baudo, se ne è fatto carico ottenendo l’affido esclusivo e facendogli da padre e madre insieme alla compagna Valeria. Cosa verrà fuori della sua situazione familiare al Grande Fratello Vip?

