Giucas Casella, gaffe a Verissimo: preservativi scordati e coming out/ “La bandiera…”

Giucas Casella arriva a Verissimo e, anche nello studio di Silvia Toffanin, si rende protagonista di siparietti divertenti ma anche imbarazzanti. Il paragnosta porta anche a Verissimo quello che nella Casa del Grande Fratello Vip è diventato nei mesi di permanenza un vero e proprio tormentone: l’alzabandiera. Quante volte nella Casa Giucas ha tenuto a sottolineare di essere ancora molto attivo dal punto di vista sessuale? Ebbene, la tematica è spuntata anche nel salotto di un’imbarazzata Toffanin che ha cercato di fermarlo prima che si sfociasse in qualcosa di più piccante.

Patrizia De Blanck, Tina Cipollari, flirt con Giucas Casella?/ Com'è andata davvero

Tutto, d’altronde, è accaduto quando Giucas ha ammesso di aver dimenticato la giacca in treno mentre si spostava per registrare Verissimo: “Dentro avevo anche delle cose…”, ha quindi aggiunto.

Giucas Casella confessa a Verissimo: “Sono fluido!”

Quando Silvia Toffanin, incuriosita, ha chiesto a Giucas cosa avesse nelle tasche, lui ha tentennato, dichiarando che era forse meglio non dirlo. Alla fine ha però ceduto: “Quelle cose che si mettono alla bandiera…” Non cita direttamente i preservativi ma Silvia comprende l’allusione e, sbiancata, passa oltre. Sempre nel corso dell’intervista a Verissimo, Giucas torna a parlare dei presunti rapporti omosessuali avuti quando frequentava il collegio. “Non erano proprio rapporti… diciamo che non sono gay, però sono per l’amore libero”, ha confessato. “Sei fluido quindi?”, ha chiesto la Toffanin, “Sì, fluido!” ha concluso Casella.

Giucas Casella in finale?/ “Al GF Vip ho legato con tutti, ma con Manuel e Aldo…”

LEGGI ANCHE:

Giucas Casella vincitore Grande fratello vip? Ecco perché/ Il web lo vuole all'isola dei famosi 2022

© RIPRODUZIONE RISERVATA