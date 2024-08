Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Valeria Perilli e Giucas Casella, illusionista e personaggio televisivo italiano conosciuto dal grande pubblico per aver partecipato a trasmissioni cult come “Domenica In” e negli ultimi anni il “Grande Fratello Vip”. La coppia è innamorata da più di 40 anni e hanno cercato di vivere la propria relazione sempre lontano dal clamore mediatico e dell’occhio attento del gossip. Un rapporto segreto come ha rivelato lo stesso Giucas Casella durante la sua avventura nella casa più spiata d’Italia che solo nel 2018 è uscito allo scoperto confermando ed ufficializzando la relazione con Valeria nel salotto di “Domenica Live” da Barbara d’Urso.

Non solo proprio durante l’ospitata da Barbara d’Urso, Giucas ha chiesto la mano della sua amata compagna Valeria: “sai che non sono un grande oratore. Grazie per l’amore che hai dato a me e a James, per avermi aiutato a crescerlo e a farlo diventare uomo. Il nostro è un amore che ha superato le barriere del tempo, per questo motivo ho deciso di fare un passo importante. Mi vuoi sposare?”.

Valeria Perilli e Giucas Casella sposi: a quando il matrimonio?

Dopo la proposta di matrimonio, Valeria Perilli e Giucas Casella non sono ancora convolati a nozze. Successivamente sempre l’illusionista nella casa del Grande Fratello quando ha incontrato la compagna le ha chiesto nuovamente la mano, ma ad oggi non hanno ancora concretizzato il matrimonio. Una cosa è certa: non c’è bisogno di alcun documento per attestare l’esistenza di un amore. Lo sanno bene Giucas e la compagna che sono innamorati e legati da più di 40 anni e insieme hanno cresciuto James, il figlio del mago nato dalla precedente relazione con la ex Carol Torr.

Ma chi è Valeria Perilli, doppiatrice e compagna di Giucas Casella? Nata a Roma, Valeria è figlia dell’autore, sceneggiatore e regista romano Ivo Perilli e dell’attrice genovese Lia Corelli e sorella del poeta Plinio Perilli. Con la sua voce ha doppiato personaggi amatissimi dal pubblico come Miranda in Sex and the City, ma anche della svampita Lalla in La tata. Non solo, la Perilli è stato anche una signorina buonasera della Rai.