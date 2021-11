Giucas Casella “Ho sentito le sirene per Orietta Berti”/ Lei replica “erano quelle dell’ospedale”

Al Grande Fratello Vip continuano ad arrivare messaggi per Giucas Casella. La scorsa settimana il paragnosta ha citato Orietta Berti ed ecco che oggi arriva il suo messaggio in diretta. Giucas ha svelato di un incontro speciale, avvenuto molti anni fa quando lei era però già legata a suo marito Osvaldo. “Ho sentito le sirene per lei, ma lei ha sempre amato Osvaldo”, ha specificato Casella in diretta, prima di ascoltare il messaggio della collega. “Caro Giucas, so che mi hai ricordato nella Casa, mi ha fatto molto piacere”, ha esordito la Berti, salutando anche Signorini e l’amica Katia Ricciarelli.

Orietta Berti ha quindi proseguito, ricordando di aver lavorato con lui in uno show di Pippo Baudo: “Tu facevi il fachiro, lavoravi a torso nudo ed eri davvero un bel ragazzo, con i capelli lunghi fino alla schiena e con i boccoli biondi”. È a questo punto che la cantante ha però rivelato un retroscena inedito: “Ti ricordi quando di pungesti con uno spillone? Io e Osvaldo ti accompagnammo in ospedale, perdevi tanto sangue”.

