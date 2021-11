Grande Fratello Vip 2021 17a puntata/ Diretta e nominati: Amoruso per Manila Nazzaro, Alex Belli vs Soleil

Grande Fratello Vip 2021: anticipazioni e diretta 17a puntata 8 novembre

Lunedì 8 novembre, in prima serata su canale 5, appuntamento imperdibile con la 17esima puntata del Grande Fratello Vip 2021. Quella di oggi sarà una serata ricca di sorprese, emozioni, ma anche di confronti e rese dei conti. Alfonso Signorini condurrà una puntata lunga e ricca di argomenti. Ad affiancarlo, come sempre, ci saranno Adriana Volpe e Sonia Bruganelli che, oltre a commentare le varie dinamiche nate nella casa, regaleranno l’immunità ad uno dei concorrenti.

Uno degli argomenti della serata sarà ancora il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge. Dopo il doppio confronto con Delia Duran, i due si sono leggermente allontanati. Alex, tuttavia, è intenzionato a non cambiare e a non rovinare la sua amicizia con Soleil che continua anche a scontrarsi con gli altri concorrenti. Nel corso della puntata, Signorini farà chiarezza sul legame tra l’attore e l’influencer che, in casa, hanno ribadito di essere semplicemente amici.

Sorprese per Manila Nazzaro e Giucas Casella: arrivi in Grande Fratello Vip

Come in ogni puntata, anche questa sera non mancheranno le sorprese. Quella più attesa è sicuramente quella che riceverà Manila Nazzaro che sarà spiazzata dall’ingresso nella casa del Grande Fratello vip 2021 del fidanzato Lorenzo Amoruso. Dopo averlo desiderato tanto, per l’ex Miss Italia è finalmente arrivato il momento di riabbracciare il suo grande amore. Dovrebbe ricevere una lettera dalla mamma, invece, Manuel Bortuzzo. Annunciata dalla scorsa puntata, la lettera sarà consegnata a Manuel questa sera?

Arriverà, poi, il momento di Giucas Casella che riceverà una visita gradita ovvero quello della sua cagnolina Nina per cui sta cercando un cucciolo per farla accoppiare. Sarà un momento divertente, ma anche emozionante per l’illusionista che ha chiesto più volte di poter vedere la sua Nina.

Grande Fratello Vip 2021: quale sarà il preferito del pubblico?

Non mancherà il momento dedicato agli scontri. Nelle scorse ore hanno litigato Soleil Sorge e Manila Nazzaro. Il rapporto tra l’influencer e l’ex Miss Italia procede tra alti e bassi, ma dopo la festa di compleanno di Miriana Trevisan le due sono tornate a scontrarsi per l’atteggiamento di Soleil che si terrebbe sempre a distanza dalle pulizie.

Questa sera, inoltre, sarà eletto anche il nuovo preferito del pubblico. Al televoto ci sono Soleil Sorge, Gianmaria Antinolfi, Davide Silvestri, Alex Belli e Carmen Russo. Secondo i sondaggi, a contendersi il titolo di preferito del pubblico dovrebbero essere Soleil e Gianmaria. Sarà davvero così o ci sarà un nome a sorpresa?



