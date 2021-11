Giucas Casella in piscina con Katia Ricciarelli/ Dopo i baci strappati, nuotata galeotta?

Giucas Casella e Katia Ricciarelli sono sempre più in sintonia al Grande fratello Vip 2021. L’amicizia che lega i due concorrenti si è rivelata fondamentale per riportare la calma all’interno della casa, quando la cantante ha vissuto dei momenti di di sconforto, rischiando di perdere le staffe con gli altri coinquilini. L’ultimo episodio risale ad una cena piuttosto movimentata e tesa, con la cantante che ad un certo punto ha preso le distanze dal gruppo, recandosi in piscina per sfogare i suoi pensieri con un accogliente Davide Silvestri.

Subito dopo anche il simpatico illusionista ha raggiunto Katia Ricciarelli, per capire cosa le girasse per la testa. La donna ha fatto capire di essere molto stanca e di averne fin sopra i capelli delle dinamiche che animano la casa. Non è un caso che Katia, in più circostanze, abbia manifestato il desiderio di abbandonare il Grande Fratello VIP, pur senza andare fino in fondo.

Giucas Casella in piscina con Katia Ricciarelli, torna la calma nella casa

Come dicevamo, quindi, il legame solido con Giucas Casella le ha permesso di non prendere decisioni affrettate. A Giucas si sono poi aggiunti, un po’ alla volta, altri concorrenti come Aldo, Carmen, Alex e Soleil; tutti uniti per aiutare Katia a ritrovare equilibrio con se stessa e magari un po’ di relax. Ed ecco che nel giro di pochi minuti la conversazione si è spostata all’interno della piscina, dove il grande amico Giucas Casella si è tuffato insieme ad Aldo Montano, trascinando anche Katia Ricciarelli.

Il giusto spirito, accompagnato da un po’ di musica, ha riportato la calma nella casa. Ma Katia resta sul punto di esplodere e questo Giucas lo sa molto bene. Per questo motivo ha deciso di continuare a starle vicino, in attesa del verdetto della nomination che la vede tra le protagoniste di questa sera.



