Katia Ricciarelli da un po’ di tempo è single e vorrebbe ritrovare l’amore, a farlo sapere è stata lei stessa durante la sua ospitata a Veriissimo. Dal 1972 al 1984 è stata legata sentimentalmente al tenore José Carreras, dal 1986 al 2004 è stata invece sposata con Pippo Baudo, oggi però non c’è un uomo nella sua vita. Nella puntata andata in onda domenica 6 ottobre si è lasciata sfuggire interessanti rivelazioni sulla sua sfera personale, oltre a parlare dei suoi amori passati ha parlato della sua famiglia e del desiderio di avere un uomo al suo fianco. Nella nota trasmissione condotta da Silvia Toffanin su Canale 5 si è presentata con il suo migliore amico a quattro zampe, il suo cagnolino Ciuffi. Alla conduttrice ha detto che nella vita non ha molti amici, ma quelli che ha sono buoni, però il suo migliore amico resterà sempre il suo cane.

La Toffanin ha ricordato che nel 2022 quando era stata ospite a Verissimo Karia Ricciarelli aveva un fidanzato che le aveva chiesto di sposarlo. La famosa Soprano ha rivelato di averlo lasciato dopo essersi ricordata ciò che diceva Alberdo Sordi quando ebbero un breve flirt, lui diceva sempre che non si sarebbe sposato perché non voleva avere un estraneo in casa. Ha poi aggiunto: “Mi è venuta in mente questa cosa e ho detto: ‘Mi metto un estraneo in casa che poi devo fargli da badante, però ci sto pensando ad un altro’.”

Katia Ricciarelli parla del suo uomo ideale, lo vorrebbe più giovane di vent’anni

A Silvia Toffanin la Soprano ha fatto l’identikit del suo uomo ideale, innanzitutto ha detto che deve avere una ventina di anni in meno di lei. Ha poi aggiunto: “Deve amare la natura, deve farmi da damo di compagnia, deve essere intelligente, ironico, allegro e non deve rompere le scatole”. Alla conduttrice ha fatto sapere che ha molti corteggiatori, si presentano anche a casa sua e suonano, lei però non apre perché ha paura.

Katia Ricciarelli ha parlato anche della sua famiglia, lei è cresciuta con la madre e con le sue sorelle e il loro amore le è sempre bastato, non ha mai sentito la mancanza del padre perché non lo ha mai avuto quindi non sa cosa significhi. L’uomo le ha abbandonate, lo ha visto solo una volta nella sua vita. A detta sua non ha mai cercato la figura di suo padre in altri uomini, ha anche rivelato che non ha provato nulla quando ha scoperto che lui ha provato a cercarla. Lei ricorda solo che la madre ha sempre lavorato duramente, da lei ha imparato ad essere forte, era una donna molto tosta e le ha insegnato tante cose.

