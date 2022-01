Giucas Casella piange per l’uscita di Manuel Bortuzzo dal GF VIP/ Quel legame che…

Giucas Casella: il suo ruolo dentro la casa del GF Vip

Regalare sorrisi e spensieratezza non è un compito facile all’interno della casa del Grande Fratello Vip, considerati i tanti dissapori che spesso caratterizzano le diverse edizioni. Quest’anno l’impresa sta certamente riuscendo a Giucas Casella, personalità iconica della televisione italiana. Il mago sta avendo un percorso davvero intenso all’interno della casa più chiacchierata d’Italia, riuscendo a sorprendere sia per ironia che per sensibilità. Oltre alle tante gag che l’hanno visto protagonista sono stati altrettanti i momenti di grande emozione, come il recente incontro con Valeria Pirulli, al sia fianco da oltre 40 anni. Giucas ha stretto un bel rapporto con il nuovo entrato Kabir Bedi, con il quale ha dato vita a momenti davvero esilaranti. Nella puntata di venerdì 21 gennaio, chiamato in confessionale con Kabir, l’illusionista è riuscito ancora una volta a regalare qualche sorriso ai telespettatori. I due sono infatti stati interrogati dal presentatore sulla Divina Commedia di Dante. La ricostruzione storica dei due è stata tutta da ridere, con rivisitazioni davvero fantasiose ed esilaranti. Per quanto riguarda il momento della nomination Giucas ha fatto nuovamente il nome di Nathaly Caldonazzo.

Nei giorni scorsi Giucas Casella ha commentato con Soleil Sorge l’arrivo dell’aereo dedicato Jessica Selassié e Barù: “Jessica e Barù, Cosimo sa #JERÙ”. Da quanto l’aereo è passato sopra la casa del Grande Fratello Vip, gli inquilini si divertono a scherzare sulla vicenda ipotizzando se tra loro possa davvero nascere qualcosa. Mentre gli altri parlano di loro, Jessica e Barù continuano a vivere la loro amicizia. Secondo Giucas Casella, però, tra loro non può nascere nulla. L’illusionista ha rivelato a Soleil che qualche giorno fa ha chiesto a Barù da chi fosse più attratto tra tutte le donne della Casa e il nobile toscano avrebbe fatto proprio il nome dell’influencer e non quello della principessa etiope. Soleil è scoppiata a ridere, ma ha promesso di mantenere il segreto con gli altri vip: “Resta tra me e te”. In queste ore dentro la casa tutti stanno salutando Manuel Bortuzzo che questa sera lascerà il GF Vip: anche Giucas ha fatto fatica a trattenere le lacrime.

