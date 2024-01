Giucas Casella rivelazione choc: “Parlo con Silvio Berlusconi dall’aldilà”/ “Dice che sta benissimo”

Giucas Casella afferma di parlare con Silvio Berlusconi dall’aldilà

Giucas Casella, illusionista e mentalista più noto al mondo, ha fatto delle dichiarazioni piuttosto controverse su Silvio Berlusconi. Ospite dello spettacolo dal vivo di “Robinson”, inserto culturale di Repubblica, ha affermato di essere in contatto con lei dall’aldilà.

“Ogni tanto ci parlo. Dice che sta benissimo” ha affermato l’illusionista che ha suscitato l’ilarità del conduttore del podcast Tintoria che gli ha fatto una serie di domande un po’ sarcastiche: “Fa caldo dove sta lui? Il clima com’è? Perché forse è un dettaglio importante”. “Non gliel’ho chiesto veramente” ha replicato Casella.

Giucas Casella svela quando ha conosciuto Silvio Berlusconi

Casella, ospite dello spettacolo culturale organizzato da Repubblica, Robinson, ha anche spiegato come ha conosciuto Berlusconi per la prima volta e in quale circostanza: “Io ho fatto un viaggio in aereo con Berlusconi.”

L’illusionista aggiunge: “Avevo fatto Fantastico, mi ricordo che io a quel Fantastico mi misi uno spillone nella gola per fare un esperimento a sorpresa e mentre stavo dietro le quinte, Marisa Laurito mi spinse e persi la concentrazione. Vado in scena con lo spillone, Pippo Baudo mi toglie lo spillone dalla gola ed è successo che è venuto fuori tantissimo sangue. La Rai da quel momento mi ha stoppato perché dovevo avvisare per questo esperimento. Allora, Berlusconi aveva il programma Odiens e mi ricordo che quel viaggio fatto con Berlusconi da Roma a Milano, in aereo. C’era pure il calciatore argentino famosissimo, Diego Armando Maradona. Queste dichiarazioni non sono andate a genio a tutti; in molti infatti, le hanno definite eccessive e fuori luogo data la recente scomparsa del politico.

