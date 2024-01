Giucas Casella chi è il figlio James/ Le recriminazioni dell’ex moglie Carol Torr

Giucas Casella, l’amore viscerale per suo figlio James: “Lui e mio nipote sono la mia vita…”

L’impatto di Giucas Casella nel contesto televisivo è indubbio; il suo volto è noto al grande pubblico e risulta più che apprezzato. Tra giochi di prestigio e simpatiche gag, spesso lo vediamo intrattenere il pubblico mai annoiato dal suo umorismo. Inevitabilmente, grazie alla notorietà acquisita nel tempo, sono emersi numerosi aneddoti riferiti alla vita privata e sentimentale del mago.

Ai tempi dell’esperienza al Grande Fratello Vip abbiamo avuto di scoprire numerose curiosità sulla sfera privata di Giucas Casella, soprattutto in riferimento al figlio, James. Il giovane è nato dal precedente matrimonio dell’illusionista con Carol Torr e stando alle innumerevoli dichiarazioni fatte nel tempo il loro rapporto risulta più viscerale che mai. Parlando appunto di suo figlio, in un’intervista del passato aveva dichiarato: “Ho tutto, sono felice; James e mio nipote Giacomo sono la mia vita”.

Come anticipato, James – unico figlio di Giucas Casella – è nato dal matrimonio tra il mago e Carol Torr durato circa 7 anni. Purtroppo la storia pare non sia finita nel migliore dei modi soprattutto in relazione all’affido del figlio. L’illusionista ha ottenuto l’affido di James e lo ha cresciuto da solo ma non sono state poche le recriminazioni dell’ex moglie nel corso degli anni. Carol Torr – come riporta Metropolitan Magazine – lo avrebbe infatti accusato di averle impedito di vedere il figlio e dunque di avere un rapporto stabile con lui.

Chiaramente, nel corso del tempo sono state nette e anche piuttosto decise le repliche di Giucas Casella alle affermazioni della sua ex moglie – Carol Torr – in relazione al rapporto con il figlio James. “Tu sei venuta a Roma un paio di volte, quando James era piccolo, e venivi anche con il tuo fidanzato. Invece di cercarlo adesso perché non lo hai cercato quando era piccolo? Adesso è grande, lo hai un po’ perso…”. Queste le dichiarazioni di Giucas Casella in un intervento del 2018 nel programma a Domenica Live.











