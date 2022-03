Giucas Casella terrorizza Sonia Bruganelli/ Lei: “ho paura di te, non del tuo numero”

Giucas Casella eliminato dal Grande Fratello Vip. L’illusionista arriva in studio urlando “change” e travolgendo con la sua energia tutto il pubblico e gli ex coinquilini. Tutti lo salutano con grande gioia, ma il grande assente é Alfonso Signorini che si é nascosto nel pubblico per fargli una sorpresa. Giucas non vedendolo comincia ad urlare “Alfonso, Alfonsoooooo” ed ecco Signorini spuntare con la classica scusa piú volte utilizzata proprio dall’illusionista nel casa “ero a fare la pipí”. E’ il momento dei best of con Casella che commenta: “é stata un’esperienza unica e straordinaria”, ma non finisce qui visto che l’illusionista, stuzzicato da Alfonso Signorini, decide di far cadere in catalessi Adriana Volpe.

“Adriana ho bisogno della tua collaborazione. Ascoltami attentamente, rilassati e stai tranquilla cosí. Abbandonati, rilassati. No tienila dura e rigida” – dice Giucas che chiede l’aiuto di Valeria Marini e Aldo Montano. Tanta paura in studio con Sonia Bruganelli letteralmente impaurita nel vedere la collega Adriana in catalessi.

Giucas Casella spaventa Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip

Dopo il risveglio di Adriana Volpe dalla catalessi, Giucas Casella si dedica a Sonia Bruganelli nonostante la paura della moglie di Paolo Bonolis. L’illusionista, vista la paura dell’opinionista, decide di sottoporla ad una semplice prova. “Resterei vigile e sveglia” – dice l’illusionista che blocca la mano di Sonia rassicurandola “non avere paura”. La moglie di Paolo Bonolis prontamente replica: “non ho paura per la mano, ma ho paura di te!” e poco dopo muove la mano dalla testa a conferma che l’esperimento di Giucas non ha funzionato!

