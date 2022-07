Giulia Belmonte, fidanzata dei Stash/ “La mia famiglia? Il mio posto sicuro”

Giulia Belmonte e Stash in dolce attesa: presto il secondo figlio

Giulia Belmonte è la fidanzata di Stash dei The Kolors. La coppia è in dolce attesa del secondo figlio dopo la nascita della primogenita Grace. L’annuncio a sorpresa dalla pagina Instagram del giudice di Amici di Maria De Filippi al settimo cielo. “E poi arrivi tu… a moltiplicare tutto ciò che provo e che vivo. A ingrandire gli spazi dell’anima. A creare nuove melodie. Già ti sentiamo… e non vediamo l’ora di abbracciarti! Grazie per questo altro miracolo!” – ha scritto Stash condividendo con i fan e con il mondo la notizia della seconda gravidanza della compagna Giulia Belmonte. La coppia è sempre più innamorata e ha grandi progetti di vita. Proprio Stash, in occasione del battesimo della piccola Grace, aveva scritto sempre sui social: “non esiste uno guardo più sincero del tuo, un amore più sincero del tuo, sei immensa”.

The Kolors e Stash/ Concerto gratis per i fun, ma c'è un problema...

Anche mamma Giulia Belmonte aveva replicato al messaggio scrivendo: “ho provato ad immaginare più volte questo momento e non mi sarei mai aspettata che sarebbe stato così bello. La mia famiglia, il mio posto sicuro, il mio cuore, non potrei desiderare altro”.

Giulia Belmonte: “mi sento PIENA di amore e di felicità con Stash”

Giulia Belmonte e Stash sono sempre più felici ed innamorati. La nascita di Grace ha cambiato le loro viste, ma la coppia presto avranno un secondo figlio e sono al settimo cielo. “Mi sento PIENA di amore e di felicità. Ogni sua scoperta per me è un’emoziona unica”. Una vita però che la giornalista non ha intenzione di condividere con tutti visto che ha evitato di postare foto della piccola Grace sui social: “non ci piace l’idea di divulgare pubblicamente l’immagine di una bimba che non ha la minima consapevolezza di ciò che è il web. Non pensiamo questa sia una scelta migliore o peggiore di chi decide invece di mostrare i propri figli, però in questo momento noi ci siamo di fare così” – ha detto la giornalista parlando proprio dell’amore per il cantante dei The Kolors.

Stash balla con la figlia Grace al concerto Love Mi/ Web commosso: "Siete dolcissimi"

LEGGI ANCHE:

THE KOLORS, INCIDENTE STRADALE: COME STANNO?/ "Scontro con camion: andava contromano"

© RIPRODUZIONE RISERVATA