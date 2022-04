Stash e Giulia Belmonte, secondo figlio dopo Grace/ L’annuncio: “Arrivi tu…”

Amici 21, Stash Fiordispino papà per la seconda volta con Giulia Belmonte: l’annuncio

E’ al centro dell’attenzione mediatica non solo per la sua assenza al terzo serale di Amici 21 (dovuta alla positività al Coronavirus), ma anche per un dolce annuncio che lui lancia insieme alla compagna, Giulia Belmonte, si tratta di Stash Fiordispino. I due giovani innamorati rendono noto – in un post diramato a mezzo social- di attendere il loro secondogenito, dopo la primogenita dal nome Grace.

Giulia Belmonte e Grace, fidanzata e figlia di Stash/ Lui: "sa rispettare le mie scelte"

“E poi arrivi tu… -scrive Stash Fiordispino, leader dei The Kolors e giudice al serale di Amici 21, nel post dell’annuncio- a moltiplicare tutto ciò che provo e che vivo. A ingrandire gli spazi dell’anima. A creare nuove melodie. Già ti sentiamo… e non vediamo l’ora di abbracciarti! Grazie per questo altro miracolo” . E il messaggio della buona novella è rilasciato a corredo di un post che il frontman dei The Kolors condivide su Instagram, contenente uno scatto che immortala la prima ecografia della seconda gravidanza di Giulia Belmonte. L’annuncio social del cantante di Pensare male featuring Elodie è, intanto, stato condiviso dalla pagina Instagram di Verissimo, a margine di cui in queste ore il web si mobilita in massa a destinare messaggi di congratulazioni alla coppia di genitori bis.

Stash e The Kolors: "Litighiamo come fratelli"/ "Non siamo leoni da streaming, ma..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da THE KOLORS (@thekolors_stash)

Giulia Belmonte e Stash Fiordispino: una lovestory da favola

L’annuncio diramato sui social dai genitori bis, Stash Fiordispino e Giulia Belmonte, è ora testimonianza web del fatto che i due giovani, rispettivamente cantante e musicista di Caserta e giornalista tv di Pesaro, siano protagonisti di una lovestory da sogno. In occasione della prima puntata di Battiti live, il viaggio della musica (spin-off di Battiti live pre-estate 2022) – dove è apparso come performer- Stash Fiordispino ha parlato della figlia Grace come del suo più grande successo, nonché capolavoro, equiparando quindi la gioia della nascita della figlia alla gioia che lui prova ogni volta che mette a segno un traguardo nella musica.

Stash, assente alla registrazione terzo serale Amici 21/ Ecco perché













© RIPRODUZIONE RISERVATA