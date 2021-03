GIULIA BELMONTE, FIDANZATA STASH/ “Un papà da 10, culla Grace cantando”

Giulia Belmonte, giornalista e showgirl originaria di Pescara, è la fidanzata di Stash (Antonio Fiordispino) nonché la donna con cui il 3 dicembre scorso il leader dei The Kolors ha avuto la sua prima figlia, Grace. Per entrambi è stata un’emozione unica: “Sono in un vortice di emozioni che non riesco nemmeno a spiegare”, ha dichiarato lei in un’intervista a Verissimo rilasciata a pochi giorni dal parto. A detta di Giulia, Stash è un papà ‘da 10’, che durante il giorno culla la loro bambina cantando. Come capita a molti neogenitori, anche per Giulia e Stash il sonno scarseggia. I due si sostengono a vicenda alternando i turni da svegli, senza trovare questo incarico particolarmente gravoso o estenuante. A compensare, in ogni caso, ci pensa sempre l’affetto per la loro piccola e il bene che si vogliono e si dimostrano reciprocamente. “È nata Grace ed la cosa più bella del mondo”, ha scritto Stash nel giorno della sua nascita, condividendo l’evento nelle sue Instagram Stories. Anche Giulia è molto attiva sui social, in particolare su Instagram, dove pubblica di frequente scatti di loro come coppia oppure anche della piccola (sempre rigorosamente coprendole il volto).

Stash parla del suo rapporto con Giulia Belmonte

Stash ha ammesso di non aver pianto più di tanto, quando Grace è venuta al mondo. Al contrario, ha cercato di sostenere Giulia Belmonte facendo “un po’ da giullare” soprattutto nella fase più tosta. Nel corso della loro intervista a Verissimo (lui in studio, lei in collegamento da casa), Stash e Giulia hanno parlato approfonditamente della loro relazione, un amore nato tre anni fa a partire da un primo incontro in libreria. Di lei non si sa più di tanto, se non che è una professionista del mondo della comunicazione. Il nome Grace l’hanno scelto insieme. “In questo momento sono sicuro che fino ad oggi la cosa più bella è lei”, ha dichiarato ancora Stash, “io mi sento pronto a vivere questa vita in supporto a Grace”. All’inizio della gravidanza, lui e Giulia sono stati distanti a causa del lockdown, e quando si sono rivisti si sono scambiati un abbraccio molto bello: “Un abbraccio completamente diverso da quelli ai quali eravamo abituati”, spiegano, “perché in quell’abbraccio c’era tutto l’amore, tutta la voglia di iniziare questa avventura con tutte le paure annesse e connesse”.

