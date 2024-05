Giulia Berdini, chi è la moglie di Franco Di Mare/ Sposata due giorni prima della morte: l’incontro in Rai

Giulia Berdini, chi è la moglie di Franco Di Mare: il matrimonio proprio prima di morire

E’ una storia romantica, commuovente quella tra Franco Di Mare, il giornalista che è morto oggi dopo aver combattuto contro un mesotelioma e sua moglie Giulia Berdini. Una di quei finali da favola, da film: Franco Di Mare, 68 anni, lei 33enne, avevano deciso di coronare con il matrimonio il loro amore solo due giorni fa: e lo hanno fatto consapevoli della situazione della malattia di Franco, ma desiderosi sancire e dare una forma alla loro unione. Un modo per dare valore a ogni singolo istante, per mettere davanti a tutto, alla malattia, alla morte, al dolore, il bello.

Nonostante la moglie di Franco Di Mare non faccia parte del mondo dello spettacolo, il loro primo incontro è arrivato nella sede Rai di Saxa Rubra, dove Giulia Berdini era responsabile del catering del bar interno. Lì hanno cominciato a chiacchierare e conoscersi, poi si sono innamorati. “La donna che ha avuto la forza di sopportarmi perfino quando non mi sopportavo neppure io” ha raccontato il giornalista qualche tempo fa di fronte ai commenti sulla differenza d’età. “Non avevo messo in conto che, molto banalmente, il cuore conosce ragioni che la ragione non conosce, come diceva Blaise Pascal molto prima di diventare un bigliettino nei cioccolatini. Ora so che è vero”, ha poi aggiunto.

Alessandra, la prima moglie di Franco Di Mare con cui hanno adottato Stella

Prima di Giulia Berdini, il giornalista ha avuto un’altra moglie, Alessandra, con la quale ha adottato a Sarajevo sua figlia, Stella, portandola via da un orfanotrofio. A qualche anno di distanza dalla fine del loro matrimonio, Franco ha conosciuto Giulia e se n’è innamorato. Poi, due giorni fa, sono convolati a nozze con una cerimonia privata. D’altronde, le condizioni di salute di Franco Di Mare non hanno permesso altro tipo di festeggiamenti. Al momento non ci sono commenti di Giulia Berdini sulla morte del marito, ma solo una nota comune della famiglia.











