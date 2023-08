Giulia Casati, duro sfogo contro gli haters su TikTok/ “Sono stufa, ve ne sbattete di come sta una persona”

Giulia Casati, il lungo sfogo su TikTok: “Voi leoni da tastiera…“

Gli insulti dei leoni da tastiera sono ormai una spiacevole prassi nel mondo dei social. Lo sa bene anche Giulia Casati, celebre tiktoker, che sul suo profilo, seguitissimo sulla piattaforma, si è lasciata andare ad un lungo sfogo rivolgendosi proprio a coloro che le riservano attacchi e critiche gratuite. “Io sono satura, quindi è arrivato il momento di parlare. Non avrei voluto perché mi sembra assurdo che voi dobbiate spingere le persone a parlare per forza dei propri problemi. Però sono stufa, mi sto vivendo questa cosa malissimo“: così ha inizio il suo sfogo.

La tiktoker contesta l’eccessiva curiosità e il commento, gratuito e offensivo, sulla vita di una persona: “Voi leoni da tastiera siete lì dietro però ve ne sbattete di come ci possa stare una persona. Secondo me dovete smetterla di voler sapere tutto quello che succede nella vita di una persona. Ma lo sapete che nella vita esistono i ca**i propri?”. In particolare, la Casati ha avuto un crollo emotivo legato alla percezione che ha del proprio fisico, che non le ha mai interessato ma che è di recente diventato un problema a causa dei giudizi esterni.

Giulia Casati: “Non faccio più tiktok in costume, perché…“

“A voi sembra normale che io, prima di pubblicare un TikTok, devo controllare che non si vede la ciccia, per poi arrivare alla conclusione: ‘No, non lo metto perché tanto mi insultano e basta’“, spiega Giulia Casati, in riferimento al suo corpo e ai giudizi degli haters. Giudizi che l’hanno portata a prendere una decisione: “Non faccio più tiktok in costume, perché il primo che ho messo… il putiferio“. E aggiunge: “Ed è solo colpa vostra, non venite a dirmi che devo sentirmi bene con il mio corpo perché io mi ci sento, ma mi passa la voglia di fare le cose se voi dovete insultare“.

Inoltre, si sofferma sui canoni di bellezza spesso imposti dalla nostra società, e lancia un importante messaggio di accettazione: “Voi siete abituati a vedere ragazze bellissime, con un fisico bellissimo e va bene, però io so che ci sono un sacco di ragazze che magari non sono così e si sentono sbagliate con il proprio corpo. L’unico motivo per cui vorrei pubblicare video e sbattermene dei vostri commenti orrendi è perché vorrei che tutte le ragazze si sentissero bene con il proprio corpo“. A seguire, ammette anche di non apprezzare i commenti positivi che le arrivano: “La cosa più brutta è che quando fanno i complimenti, io non riesco ad apprezzarli, sembrano fatti per pietà, per colmare gli insulti. Magari non è così, però io mi sento in questo modo“.













