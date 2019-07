Giulia Cavaglià e Manuel Galiano si sono lasciati/ Uomini e donne: “Lui è un flop!”

E alla fine la maledizione della spa di Uomini e donne ha colpito ancora e Giulia Cavaglià e Manuel Galiano si sono lasciati. In molti erano convinti che il fatto che Giulia avesse scelto Manuel ottenendo un lieto fine avesse spazzato via la maledizione della Spa ma così non è stato. A distanza di pochi giorni tra i due tutto è andato a rotoli e proprio in questo fine settimana, invece di festeggiare il loro primo anno insieme, hanno finito per confermare che la loro storia d’amore è già finita e, forse, non è mai totalmente iniziata. Alcuni pensano che sia la conferma della maledizione della spa mentre altri sono convinti che si tratti di quella di Ibiza. In questi ultimi anni molti protagonisti di Uomini e donne sono scappati ad Ibiza solo per poi finire al centro di tradimenti, rivelazioni e coppie scoppiate, e lo stesso è successo a Giulia Cavaglià e Manuel Galiano.

UOMINI E DONNE: L’OMBRA DEL TRADIMENTO SULL’ADDIO DI GIULIA A MANUEL?

I due si sono ufficialmente lasciati e alle voce dei giorni scorsi ha risposto proprio la tronista che via diretta Instagram ha confermato che tra loro è finita ma solo perché Manuel Galiano si è rivelato essere un altro in confronto a quello che lei aveva conosciuto durante il programma: “Io ci ho messo l’anima ma forse non ho capito poi molto”. Ma cosa è successo di preciso? La partenza di Manuel per Ibiza ha innescato tutto. In un primo momento si è parlato di una strana partenza “single” proprio in questo primo mese d’amore, poi addirittura si è parlato di tradimento. Manuel è stato avvistato con una sedicente escort ma lui stesso via social ha negato tutto per poi ritrovarsi in lacrime in aeroporto (immortalato da una fan). Lì tutto è scappato di mano alla coppia che alla fine è stata presa d’assalto proprio per scoprire cosa è successo in realtà. Nessuno ha confermato il tradimento e Manuel continua a negare ma fatto sta che Giulia Cavaglià si è detta sicura che Manuel si sia rivelato un flop e che sia molto diverso da quello che ha fatto credere durante il programma.

