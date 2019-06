Uomini e Donne/ Foto, Andrea a Natalia: “quando siamo insieme…” (Trono Classico)

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono diventati praticamente inseparabili da quando hanno lasciato lo studio del trono classico di Uomini e Donne come coppia. Dopo essersi piaciuti sin dal primo incontro ed essersi inseguiti per mesi, Andrea e Natalia oggi vivono una bellissima storia d’amore condividendo praticamente tutto. In questi giorni in cui sono tornati in Puglia per trascorrere qualche giorno con la famigia dell’ex tronista e godersi un po’ di sole e di mare, Andrea ha tirato fuori anche il lato più romantico del suo carattere facendo letteralmente sciogliere anche i cuori dei fans più diffidenti. Sotto una bellissima foto di coppia, infatti, Andrea scrive: “Eravamo insieme, tutto il resto del tempo l’ho scordato”. Insomma, quello che c’è tra Andrea e Natalia è vero amore.

UOMINI E DONNE: LA DEDICA DI ROSA PERROTTA A PIETRO TARTAGLIONE PRIMA DEL PARTO

Un’altra coppia amatissima di Uomini e Donne è sicuramente quella formata da Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione che stanno per vivere l’avventura più bella della oro vita. Tra poche settimane, infatti, nascerà il primo figlio della coppia e Rosa, per fare un regalo speciale al suo Pietro, in occasione dell’onomastico, ha deciso di fargli gli auguri in modo davvero insolito. L’ex tronista ha così scattato una foto al pancione sul quale ha scritto: “Auguri papà”. Immediata la risposta di Tartaglione: “Mi sciolgo“. La coppia, sui social, si mostra sempre più unita e innamorata. In attesa di poter anche diventare marito e moglie, per il momento, aspettano con ansia l’arrivo del primo figlio.

Visualizza questo post su Instagram Eravamo insieme, tutto il resto del tempo l’ho scordato. @natyparagoni Un post condiviso da Andrea Zelletta (@iamandreazelletta) in data: 28 Giu 2019 alle ore 4:01 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA