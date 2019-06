Manuel Galiano ha tradito Giulia Cavaglià?/ Dopo Uomini e donne…

E’ passato quasi un mese dalla scelta di Giulia Cavaglià ma sembra proprio che la coppia che la tronista forma con il suo Manuel Galiano, potrebbe non festeggiare il suo primo mesiversario. Dopo la notizia della fine della relazione, mai iniziata in realtà, tra Alessio Campoli e Angela Nasti, sembra che anche la bella tronista torinese, la non scelta di Lorenzo Riccardi, sia finita in un tunnel da cui sarà difficile uscire. La maledizione di Ibiza ha colpito ancora? Sembra proprio di sì, almeno secondo quanto si dice in rete dove nei giorni scorsi è venuta a galla la presunta notizia del tradimento di Manuel Galiano ai danni di Giulia proprio mentre si trovava nella nota località. Un video lo mostrerebbe in un locale insieme ad una ragazza ma lui stesso ha subito detto no a questa possibilità ironizzando sulla situazione ma senza riuscire ad arginare il problema, anzi.

MANUEL GALIANO HA TRADITO GIULIA CAVAGLIA’?

A rincarare la dose ci ha pensato l’influencer Deianira Marzano sempre pronta a svelare i dettagli piccanti dietro le coppie, soprattutto, quelle nate sotto la luce dei riflettori di uno studio televisivo. Manuel è stato accusato di mentire, di aver tradito Giulia, addirittura con una escort, e di voler passare per la vittima della situazione per via dei continui attacchi social. Le cose sono peggiorate quando, proprio nelle scorse ore, il Vicolodellenews, ha pubblicato una foto di una fan che vede proprio il corteggiatore piangere disperato in aeroporto di ritorno da Ibiza. Ancora una volta Deianira Marzano gli ha puntato il dito contro e questa volta lui ha deciso di rispondere seriamente tramite le storie di Instagram scrivendo: “Scusate la mia assenza ma ho preferito vedere fino a che punto sarebbero arrivati la signora di plastica e mister morto di fame pur di racimolare un po’ di followers. Ho preferito ricevere insulti e fango in faccia per giorni e aspettare il vostro primo passo falso per poter dimostrare quanto piccole e cattive possono essere le persone che provano soddisfazione nel recare dolore agli altri intromettendosi nelle loro storie d’amore.

Mia cara plasticona hai appena pubblicato l’ennesima storia contro di me dove supponi che il famoso ragazzo del video che bacia una ragazza al Pacha la serata di J Balvin con indosso una polo bianca sia io, purtroppo per te indossavo una maglietta nera quella sera. Peace and love, plasticona”. A quanto pare gli “errori” fatti notare da Manuel non sarebbe tali secondo la Marzano e i suoi seguaci. Dove sta la verità?

